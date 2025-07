ミニスカから美脚見せコーデ

俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは7月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美脚を披露しました。Koki,さんは「ルイ・ヴィトンの軌跡を辿る没入型エキシビション『ビジョナリー·ジャーニー』が、大阪中之島美術館にて 2025年7月15日(火)から9月17日(水)まで開催されます!」とつづり、3枚の写真を投稿しました。

別投稿でも展示会を楽しむ様子を公開

高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のトランクケースのディスプレーを背景に撮られた写真で、1枚目はアップショット、2枚目は全身ショットです。白・黒・グレーのボーダーのトップスに黒いミニスカート、黒いロングブーツを合わせたコーディネートで、ミニスカートからは美しい脚が露出。3枚目は展示を真剣なまなざしで見つめるKoki,さんの横顔が印象的で、美しさが際立っています。同日、「Thank you for the unforgettable and breathtaking experience @louisvuitton(忘れられない息をのむような経験をありがとう)」とつづり、別の投稿でも展示会の様子を公開。展示を楽しむ様子や、ポーズを決める様子などが掲載されています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:五六七 八千代)