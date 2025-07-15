ºÇÂç2.6ÇÜ¤ÎÎÌ¤ò¼ý³Ï¡ªÂçÆ¦ÎÌ»º¤ØÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Ø¤È¥Þ¥ë¥³¥á¤¬¶¦Æ±¸¦µæËÜ³Ê¥¹¥¿ー¥È¡¡¤µ¤Ì¤»Ô¤Îµì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³èÍÑ
ÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Øµì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô»ÖÅÙ
¡¡¤³¤Î½Õ¡¢JR¹â¾¾±ØÁ°¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò°ÜÅ¾¤·¤¿ÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Ø¤¬¤µ¤Ì¤»Ô¤Îµì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÂçÆ¦¤Î¿å¹ÌºÏÇÝ¡×¤Î¸¦µæ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ì¤»Ô¤ÎÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Øµì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÌô³ØÉô¤Î»³ËÜÇîÊ¸¶µ¼ø¤ÈÄ¹Ìî¸©¤ÎÏ·ÊÞ¤ß¤½¥áー¥«ー¡Ö¥Þ¥ë¥³¥á¡×¤¬¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡LED¤Î¸÷¤È¸÷¹çÀ®¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ÅÀÌÇ¤¹¤ë¸÷¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÀÌô¤ò»È¤ï¤º¤ËÌó3¥«·î¤Ç¼ý³Ï¤ò¤á¤¶¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾¾ÌÚÍüºÚ¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÄ¤Î´Ö³Ö¤¬¹¤¤¤È¤³¤È¤È¶¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î´Ö³Ö¤¬¤¤¤¤¤Î¤«À®Ä¹Î¨¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ß¤½¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÂçÆ¦¤Î¹ñÆâ¼«µëÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«6¡ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å¹ÌºÏÇÝ¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤ÎÏªÃÏ¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆ±¤¸ºÏÇÝÌÌÀÑ¤ÇºÇÂç2.6ÇÜ¤ÎÎÌ¤ò¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥ë¥³¥á »ñ¸»³«È¯²Ý¡¿¾¾ÅçÂçÆóÏ¯ ²ÝÄ¹¡Ë
¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤«¡£º£¸å³Ú¤·¤ß¤Ë¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÆÁÅçÊ¸ÍýÂç³Ø¡¿»³ËÜÇîÊ¸ ¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÇÀÌô¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿å¹ÌºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤¿¿·¤·¤¤ÉÊ¼ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3Ç¯¸å¤ËÇ¯´Ö¡¢2t¤«¤é3t¤Î¼ý³Ï¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£