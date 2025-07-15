¤Þ¤â¤Ê¤¯¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡¢ZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£±£¸»þ£°£°Ê¬¤Ë¥æー¥í·÷ZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë¡¢¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡-2.4%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.1%¡¡Á°²ó¡¡0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷ZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡35.3¡ÊZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô)
¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡-2.4%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.1%¡¡Á°²ó¡¡0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷ZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡35.3¡ÊZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô)