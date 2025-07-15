´ØÅì¹Ã¿®¡¢Åì³¤¤ÇÂç±«¡¡17Æü¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¤ò
¡¡ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢15Æü¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ¡½À¾ÆüËÜ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Åì¡½À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì¤ËÃæ¿´¤¬¤¢¤ë¹âµ¤°µ¤¬ÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ÆÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢±ï¤Ë±è¤Ã¤ÆÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬Â³¤¡¢17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡15Æü¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ç1»þ´Ö¤Ë69.5¥ß¥ê¡¢°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÅÄ¸¶¤Ç61.0¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£