今年の発売が期待される超薄型モデル「iPhone 17 Air」のモックアップモデルを、リークアカウントのMajin Buが投稿しています。

Majin Bu/Xより。

iPhone 17 Air Black looks so good pic.twitter.com/ovOTNUKEg6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 8, 2025

アナリストのミンチー・クオ氏によれば、iPhone 17 Airは最も薄い部分がわずか5.5mmで、「史上最も薄いiPhone」になるとのこと。今回の動画からも、iPhone 17 Airの非常に薄い本体を確認することができます。

このように薄い本体を実現するために、iPhone 17 Airではシングルリアカメラやシングルスピーカーを採用するようです。チップは最上位の「A19 Pro」ではなく、「A19」が搭載されます。

その他のiPhone 17 Airの特徴としては、「ダイナミックアイランド」を備えた6.6インチディスプレイ、背面の横長のカメラ突起と4800万画素のリアカメラ、USB-Cポート、アクションボタンとカメラコントロールボタンなどが挙げられます。

この超薄型のiPhone 17 Airにどういうケースを組み合わせるのか、といったことを考えるのも楽しそうです。

Source: Majin Bu / X via MacRumors

