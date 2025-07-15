¾®³Ø¹»¤Ç¿å±Ë¼ø¶È¤òÌ±´Ö°ÑÂ÷ ÀìÌç»ØÆ³¤Ç±ËÎÏ¸þ¾å¡¦¶µ°÷ÉéÃ´·Ú¸º¤Ø
¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤òÌ±´Ö¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¾¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¸áÁ°9»þ¡¢¥Ð¥¹¤Ç»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×
¾®¾¾»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÄÂå¾®³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤¿¤Á¡£
¤³¤Á¤é¤Î²¹¿å¥×¡¼¥ë¤Ç¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±Ë¤°ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢6¤Ä¤Î»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤ÇÌ±´Ö¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£±Ë¤®¤¬ÆÀ°Õ¡Á¶ì¼ê¤Ç£´¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï±Ë¤®¤ÎÆÀ°Õ¤Ê»Ò¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤Î4¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×
10¿Í¤Û¤É¤Î4¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢±Ë¤®¤¬ÆÀ°Õ¡¦¤ä¤äÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬1¿Í¤º¤Ä¡¢¶ì¼ê¡¦¤ä¤ä¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï2¿Í¤º¤Ä¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ø¶È¤ò¼õ¤±»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¼ø¶ÈÉ÷·Ê¡Ö1¡¥2¡¥3¡¥4¡¥5¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¤¤¤¤¤è¡×
¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤òÌ±´Ö¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ä
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤Þ¤º¤Ï¿å¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¥Ó¡¼¥ÈÈÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ë¤®Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¿å±ËÀìÌç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤¤áºÙ¤«¤Ê»ØÆ³¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ë¤°ÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÊ³¬¤´¤È¤Î»ØÆ³¤¬¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ç¤â¸ú²Ì¡¢°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â
ÉÄÂå¾®³Ø¹»¡¦ËÌÌî¾¡µ×¹»Ä¹¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃ´Ç¤1¿Í¤¬¥¯¥é¥¹Á´°÷30¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿å±Ë»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¤Ë±þ¤¸¤¿»ØÆ³¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¿å±Ë¤ÎÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ËèÆü¤Î¿å²¹¤ä¿å¼Á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥×¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Î´ÉÍý¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¤Ç¡¢°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤â¡Ä¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦²ÏÈªË½ã²ÝÄ¹¡ÖµÙ´ÛÆü¤Ë½Ð¶Ð¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¿¦°÷¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤È¤«µÙ²Ë¤Î¼è¤êÊý¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï²æ¡¹¾å¼ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êµÙ²Ë¼è¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤Î»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¤³¤Á¤é¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö°ÑÂ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿å±Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë3¿ÍºÎÍÑ¡£
¾®¾¾»Ô¤Î»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Ï22¹»¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÔÆâ¤ÎÌ±´Ö¥×¡¼¥ë»ÜÀß¤Ï¤ï¤º¤«3¤«½ê¡£
¼Â»Ü¤¹¤ë³Ø¹»¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¿Í¼ê¤äÀßÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¡¢´õË¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¿å±Ë¼ø¶È¤ÎÌ±´Ö°ÑÂ÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£