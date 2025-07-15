プロ野球のファームは15日、イースタン・リーグのロッテ―西武戦（ロッテ浦和）が雨天で、日本ハム―ヤクルト戦（鎌ケ谷）がグラウンド状態不良で、ウエスタン・リーグのくふうハヤテ―阪神戦（ちゅ〜るスタジアム清水）が雨天で中止となり、ナイターを含めて3試合が行われた。

DeNAは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に5―1で逆転勝ち。先発のドラフト1位・竹田（三菱重工West）は5回7安打5奪三振1失点で1勝目（5敗）を挙げた。九鬼が2回に同点の5号ソロ、梶原が7回に4号2ラン、勝又が3安打。チームと再契約したフォードは「4番・DH」で出場して4打数無安打。楽天先発の育成選手・古賀は6回5安打3失点で2敗目（2勝1セーブ）。ゴンザレスが2安打1打点。浅村とドラフト5位・吉納（早大）が2安打を放った。

中日は広島戦（由宇）に5―0で完封勝利。先発のドラフト2位・吉田（西濃運輸）は4回2安打無失点で、2番手のドラフト5位・高橋幸（北照）が1回無安打無失点で1勝目を挙げた。カリステが2回の先制1号ソロなど2安打、石川昂が4回の2号ソロなど2安打、津田が3安打2打点。広島先発・高は5回4安打6奪三振3失点で4敗目（2勝）。打線は3安打に終わった。