¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡ÛÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ç½µËö¤«¤é10Ç¯¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤ÎÃø¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Êµ¤¾ÝÂæ 14ÆüÈ¯É½¡Ë
¡¡¾ÃËÉ¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å4»þ¤Î»þÅÀ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬»³¸©¤Ç8¿Í¡¢¹áÀî¸©¤Ç4¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¹áÀî¸©¤Ë¤Ï16Æü¡Ê¿å¡Ë¤âÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï14Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ï¡¢5Æü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â2¡î¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¡×¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÃÏÊý¤Îµ¤¾ÝÂæ¤¬È¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñÃÏÊý¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì20²ó¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤À¤±¤Ç¤â10²ó°Ê¾åÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤â½ë¤µ¤Ë½½Ê¬·Ù²ü¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£