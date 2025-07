先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

1. Bread Ship(東京・幡ケ谷)

2025年6月、幡ケ谷駅から徒歩1分ほどの場所にパンやサンドイッチ、焼き菓子などを扱うベーカリー「Bread Ship」がオープンしました。

Bread Ship 出典:ryuhei12さん

2. 屋形船 鮨 おりがみ(東京・天王洲アイル)

<店舗情報>◆Bread Ship住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷1-33-3 田中ビル 1FTEL : 03-6681-5820

2025年6月、屋形船「鮨 おりがみ」が開業しました。こちらは、東京に息づく江⼾時代からの屋形船⽂化と伝統の江⼾前寿司を融合させた、わずか8席限定の屋形船。天王洲アイル駅から徒歩わずか1分ほど、東品川二丁目船着場から出航します。

屋形船 鮨 おりがみ 写真:お店から

3. 銀座 虎あら(東京・新橋)

<店舗情報>◆屋形船 鮨 おりがみ住所 : 東京都品川区東品川2-3-3TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年6月、新橋駅から徒歩5分ほどの場所に、日本料理の伝統を重んじつつも、挑戦と革新の息吹を宿す新たな日本料理を体現する「銀座 虎あら」がオープンしました。

銀座 虎あら 写真:お店から

4. ジェラテリア コンナカ(神奈川・県立大学)

<店舗情報>◆銀座 虎あら住所 : 東京都中央区銀座8-7-7 JUNO銀座誠和ビル 3FTEL : 050-5456-6383

2025年4月、横須賀市内にオープンした「ジェラテリア コンナカ」は、店内で製造する手作りジェラートのお店です。京浜急行・県立大学駅から徒歩約5分のところ、国道16号沿いに位置します。

ジェラテリア コンナカ 写真:お店から

5. Bistro UMITO SOUTH HAYAMA(神奈川・横須賀)

<店舗情報>◆ジェラテリア コンナカ住所 : 神奈川県横須賀市安浦町1-8-3 ライオンズマンション横須賀中央第3TEL : 不明の為情報お待ちしております

南葉山の絶景を楽しめる場所に2025年5月、フレンチレストラン「Bistro UMITO SOUTH HAYAMA」がオープンしました。地元の食材を豊富に取り入れたビストロ料理と、それに合わせた多様なワインが味わえるこだわりのビストロです。

Bistro UMITO SOUTH HAYAMA 写真:お店から

<店舗情報>◆Bistro UMITO住所 : 神奈川県横須賀市秋谷1668-9 WITH SEA by UMITO LIFE 秋谷 1FTEL : 046-854-4951

