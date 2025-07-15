ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£±¡óÉÕ¶á¡¢ÊÆ£Ã£Ð£ÉÈ¯É½¹µ¤¨¤Æ¾å¾º

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.04¡¡7.69¡¡9.19¡¡7.96
1MO¡¡10.77¡¡7.96¡¡8.67¡¡8.04
3MO¡¡10.35¡¡7.69¡¡8.60¡¡7.88
6MO¡¡10.23¡¡7.56¡¡8.91¡¡7.94
9MO¡¡10.15¡¡7.53¡¡9.14¡¡8.03
1YR¡¡10.09¡¡7.53¡¡9.35¡¡8.12
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.34¡¡8.66¡¡7.78
1MO¡¡9.90¡¡9.42¡¡8.15
3MO¡¡9.79¡¡9.49¡¡8.19
6MO¡¡10.06¡¡9.70¡¡8.20
9MO¡¡10.26¡¡9.83¡¡8.26
1YR¡¡10.35¡¡9.99¡¡8.32
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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