HIOSSEN IMPLANTの臨床での活用方法について、多彩なアプローチによる講演！OSSTEM JAPAN『HIOSSEN FORUM』

OSSTEM JAPANは、2025年6月29日(日)に東京マリオットホテル ザ・ゴテンヤマボールルームにて歯科学術シンポジウム『HIOSSEN FORUM』を開催しました。

このシンポジウムはHIOSSEN IMPLANTを擁するOSSTEM JAPAN主催のイベントで、歯科医師・歯科衛生士を中心に約100名が参加しました。

HIOSSEN IMPLANTの臨床での活用方法について、多彩なアプローチによる講演が行われました。

登壇者の先生方のスライドを写真に撮る様子やメモを取る姿も見られ、質疑応答も活発に行われていました。

<HIOSSEN IMPLANTを活用する臨床家の先生方による3つの講演>

図2:赤坂歯科・矯正歯科クリニック 米本 久史先生による『HIOSSENの新たな選択肢:NHインプラントの臨床的利点と適応症例』の講義風景

トップバッターを務めた赤坂歯科・矯正歯科クリニックの米本 久史先生の講演では、ET NH IMPLANTに関する基礎的な情報のおさらいから始まり、実際の症例を交えてHIOSSEN ET NH(Nano-hydroxyapatite)のより早い骨治癒と改善された骨結合を生かした治療について語られました。

これから本格的に多くのHIOSSEN IMPLANTを使おうと考えている参加者にとって、参考になったのではないでしょうか。

図3:川名部歯科医院 川名部 大先生による『PERIO-IMPLANT SYNERGY』の講義風景

川名部歯科医院の川名部 大先生の講演では、豊富な写真や動画を交えて重度の歯周病患者の症例をもとに、ペリオとインプラントを掛け合わせた治療について語られました。

攻める治療のインプラントと守る治療のペリオを剣と盾に例えていたことが印象に残りました。

歯周病治療・インプラント・矯正の組み合わせで行われた治療の経過と結果を、参加者は熱心に見てメモを取る様子も見られました。

図4:秩父臨床デンタルクリニック 栗原 仁先生による『未来を支えるインプラント:長期的予後の鍵とは?』の質疑応答風景

秩父臨床デンタルクリニックの栗原 仁先生の講演では、写真や動画の他、図やチャートを用いて耳鼻科と連携した治療などについて語られました。

「都市部以外では、インプラントのような充実した歯科治療を受けたい患者さんは少ない?そんなことはありません」という言葉には、地方や郊外で歯科医院経営を行う参加者の多くが勇気づけられたのではないのでしょうか。

参加者は、白熱した講義に集中して耳を傾けていました。

<最新鋭のプレミアムユニットチェア「K5」・CTBT「T2Plus」、各種KITなどの製品展示コーナー>

図5:営業社員から最新鋭の歯科用ユニットチェアK5(ケーファイブ)の説明を受ける参加者

図6:営業社員から歯科用ドリルなどの説明を受ける参加者

図7:CBCT T2plus(ティーツープラス)の展示

会場入り口付近のホワイエでは、歯科用ユニットチェアK5(ケーファイブ)やCBCT T2Plus(ティーツープラス)の実機展示が行われました。

興味を持った参加者が実際に操作を行うなど、カタログやホームページではわからない細かな部分まで確かめていただくことができました。

このほか、歯科用ドリルなどの展示も行われ、多くの参加者が足を止めて営業社員に質問をする姿が見られました。

<功労賞・優秀臨床歯科の表彰(授与式)>

図8:功労賞を受賞したスピーカーの先生方とパク・ジョンス法人長

図9:優秀臨床歯科を受賞した先生方(左:冨森歯科医院 冨森 伸一郎先生、右:カンダデンタルけやきオフィス前橋 神田 浩之先生)とパク・ジョンス法人長

図10:優秀臨床歯科を受賞した先生方(左:中村歯科医院 中村 武仁先生、右:吉祥寺セントラルクリニック 洪 性文先生)とパク・ジョンス法人長

3つの講演の後には、功労賞と優秀臨床歯科の表彰が行われました。

功労賞を受賞されたのは、素晴らしい講演をしてくださった赤坂歯科・矯正歯科クリニックの米本 久史先生と川名部歯科医院の川名部 大先生、秩父臨床デンタルクリニックの栗原 仁先生の3名です。

続いてHIOSSEN IMPLANTを臨床で多数活用してくださった先生方に優秀臨床歯科の認定盾が贈られました。

パク・ジョンス法人長から盾を受け取った7名の先生方には、会場から温かい拍手が贈られました。

参加者からは「自分も認定盾をクリニックに置きたいので、これからもっとHIOSSEN IMPLANTを活用したい」との声がありました。

<全国の歯科医師と交流した懇親会>

図11:懇親会で挨拶するオステムOICディレクターの東京銀座デンタルクリニック 金山 健夫先生

授与式の後には、隣の会場で懇親会が行われました。

パク・ジョンス法人長の乾杯挨拶から始まり、スピーカーの先生方、認定盾受賞者の先生方、東京銀座デンタルクリニック 金山 健夫先生をはじめとするオステムOICディレクターの先生方や明海大学歯学部口腔顎顔面外科学口腔インプラント学の嶋田 淳教授からご挨拶をいただきました。

この日のための特別ディナーと共に、リラックスした和やかな雰囲気の中で、参加者同士の活発な交流が見受けられました。

図12:HIOSSEN FORUMスタッフ集合写真

ディナーの後にはパク・ジョンス法人長より閉会の挨拶を行い、大きな拍手の中、初めてのHIOSSEN FORUMは終了しました。

