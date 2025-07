パシフィコ横浜にて開催！日本デンタルショー2025

日本歯科商工協会は、2025年9月26日(金)から28日(日)の3日間、4年に一度の歯科医療器材展示会「日本デンタルショー2025」をパシフィコ横浜で公益社団法人日本歯科医師会・日本歯科医学会主催の「第25回日本歯科医学会学術大会」と併催します。

日本デンタルショー2025

名称 : 日本デンタルショー2025 (Japan Dental Show 2025 )

テーマ : 「歯科イノベーションによる新時代の創生」

(Creating a New Era through Dental Innovation)

会場 : パシフィコ横浜 展示ホール

神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1

会期 : 2025年9月26日(金)12:00〜17:00

2025年9月27日(土)10:00〜17:00

2025年9月28日(日) 9:00〜16:00

出展社数 : 173社 ※2025年7月10日現在

出展小間数: 1,699小間 ※2025年7月10日現在

集客目標 : 30,000人

主催 : 一般社団法人日本歯科商工協会

入場方法 : デンタルショーパスポートのインストール、登録が必要です。

併催 : 第25回日本歯科医学会学術大会(2025年9月26日〜28日開催)

日本歯科商工協会は、2025年9月26日(金)から28日(日)の3日間、4年に一度の歯科医療器材展示会「日本デンタルショー2025」をパシフィコ横浜で公益社団法人日本歯科医師会・日本歯科医学会主催の「第25回日本歯科医学会学術大会」と併催。

今回、本デンタルショーより「デンタルショーパスポート」を2025年7月15日(火)に導入し、入退場管理を行います。

「デンタルショーパスポート」は、AEsystemを採用したアプリで、デンタルショーの入退場をスムーズに行うことができます。

スマートフォンなどにアプリをインストールしていただくことで、受付での待ち時間や会場内の移動がストレスフリーになります。

今後、日本各地の主要なデンタルショーでもデンタルショーパスポートは採用予定です。

この展示会は、国内の歯科医療関連企業が一堂に会する、日本の歯科業界を代表するイベントです。

歯科医療機器、商材、サービスの最新情報に加え、主催者企画として「口腔機能系」「経営・効率化」に関する講演会、出展社セミナー、歯科衛生士・歯科技工士コーナーなど、多岐にわたる企画を用意しています。

《主催者プログラム》

●セミナー

会場内には4つのセミナールームを設け、主催者による企画セミナーと、出展各社が最新の医療技術・製品・サービスに関する情報を提供する「出展社セミナー」を多数実施します。

主催者企画セミナーとしては、2025年9月27日(土)にセミナールームAにて、「口腔機能系」「経営・効率化」をテーマとした講演を行います。

●「D-Sports(R)」「チャレンジ講演会」「脚光をあびるデジタル技工と技工3団体の提言」

デジタルカービングの技を競う「D-Sports(R)大会」や歯科技工の新時代を模索する「チャレンジ講演会」、技工3団体イベント「脚光をあびるデジタル技工と技工3団体の提言」を開催します。

●つながる、広がる、歯科衛生士の未来

歯科衛生士という職業の素晴らしさや社会的取り組み、具体的業務等のトークショーやセミナーを開催します。

またプロービング測定や高齢者の口腔ケア体験コーナー、カフェ、相談コーナーも併設します。

●Dental Book Cafe

デンタル書籍の出展ブースに隣接して、リラックスできるカフェコーナーを設置します。

ここでは、コーヒーを楽しみながら購入した書籍を読んだり、他の方と交流することができます。

●口腔内スキャナーコーナー

●スマイルビューティラボ

TV、CM、映画、雑誌などで活躍するヘアメイクアップアーティストによる、歯科医療現場で活かせるビューティーテクニックを紹介!1日目はプロによるヘア・メイクアップショー、2・3日目はヘアアレンジ、メイク、ネイルの体験&レッスンを開催します。

●口腔戦士デンタマン参上!

歯磨きを通じて健康的な笑顔で溢れる社会を創ることを目的に活動している、デンタル業界で人気のデンタマンが会場にやってきます。

《過去の日本デンタルショー結果概要》

●日本デンタルショー2021

テーマ :「逆転の発想 歯科界2024年への挑戦」

(A Brand New Take: Dentistry’s Challenge in the Lead-up to 2040)

会場 :パシフィコ横浜 展示ホール

会期 :2021年3月4日(金)〜6日(日)

出展社数:157社/出展小間数:1,405小間/来場者数:11,021人

●日本デンタルショー2016 東京

テーマ :「歯科医療未来と夢」

(New Paradigm for Dental Medicine Its Futures and Our Dreams)

会場 :東京ビッグサイト

会期 :2016年7月16日(金)〜17日(日)

出展社数:193社/出展小間数:1,683小間/来場者数:23,225人

●日本デンタルショー2016 福岡

テーマ :「歯科医療未来と夢」

(New Paradigm for Dental Medicine Its Futures and Our Dreams)

会場 :マリンメッセ福岡

会期 :2016年10月21日(金)〜 23日(日)

出展社数:152社/出展小間数:921小間/来場者数:19,160人

《併催:第25回日本歯科医学会学術大会開催概要》

名称 :第25回日本歯科医学会学術大会

(The 25th Scientific Meeting of

the Japanese Association for Dental Science)

テーマ:「歯科イノベーションによる新時代の創生」

(Creating a New Era through Dental Innovation)

会場 :パシフィコ横浜 会議センター

会期 :2025年9月26日(金)〜28日(日)

主催 :公益社団法人日本歯科医師会・日本歯科医学会

