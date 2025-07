コープ共済連が実施する「CO・OP共済《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み」は、一般社団法人 日本子育て支援協会が主催する「日本子育て支援大賞2025」において、日本子育て支援大賞を受賞しました。

コープ共済連「お誕生前申し込み」日本子育て支援大賞2025 受賞

コープ共済連が実施する「CO・OP共済《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み」は、一般社団法人 日本子育て支援協会が主催する「日本子育て支援大賞2025」において、日本子育て支援大賞を受賞。

お誕生前申し込みは、生まれつきの障がいや持病で保障を持てないお子さまがいらっしゃるママ・パパの声に応えて誕生した制度です。

「これから生まれる一人でも多くのこどもたちやご家族に、分け隔てなく保障を通じて安心をお届けしたい」という想いを込めて2024年9月にスタートしました。

今回の受賞では、「赤ちゃんの健康状態に関わらず申し込める点」が評価されました。

【日本子育て支援大賞2025 審査員コメント】

病気や事故の入院、手術への備えとなる保障。

妊娠中は様々な不安が多い中、これから生まれるお子さまの保障は、安心して出産に臨むお守りのようでもあります。

赤ちゃんの健康状態に関わらず申し込める点でも、分け隔てなく子育て世帯に寄り添った保障であるといえます。

■お誕生前申し込みとは

「お誕生前申し込み」は、これから生まれてくるお子さまの保障としてCO・OP共済の医療保障《たすけあい》ジュニア1000円コースに妊娠中から申し込みできる制度です(*1)。

誕生後のお子さまの健康状態に関わらず、誕生したその日から「もしも」に備えることができます(*2)。

「お誕生前申し込み」は、お腹の赤ちゃんの母親である妊婦さんが《たすけあい》(*3)にご加入中、もしくは新たにご加入いただくことで利用いただける制度です。

女性の保障が充実している《たすけあい》大人向けコース(女性)では、切迫早産や緊急帝王切開などの妊娠・出産時の万が一にも手厚く備えられます。

【詳しくはこちら】お誕生前申し込み専用サイト

https://coopkyosai.coop/portal/pre-jr.html

(*1)妊娠22週未満の妊婦さんが利用できる制度です。

また、申し込み・ご加入には一定の条件があります。

(*2)初回掛金振替後、出生日に遡って保障が開始します。

なお、健康保険適用とならない場合、共済金はお支払いできません。

(*3)告知緩やか1000円コース、J1900円コース、募集停止コースは除く。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 分け隔てなく、子育て世帯に寄り添った保障であると評価!コープ共済連「お誕生前申し込み」日本子育て支援大賞2025 受賞 appeared first on Dtimes.