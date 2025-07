折坂悠太が、弾き語りツアー<折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025>を北海道、北陸・中部地方、東京にて開催することを発表した。 弾き語り編成でのツアーは、折坂の音楽業10周年を記念して開催された<折坂悠太 らいど 2023>以来となる。今回はツアータイトルも新たに、北海道では3カ所4公演を行い、北陸・中部地方の富山・新潟・長野を巡る。そしてツアーファイナルは、東京・昭和女子大学 人見記念講堂で行う。地方公演は、公会堂や神社・寺院、映画館など、それぞれの土地や会場の魅力を活かした「歌の旅」として展開される。ツアービジュアルは、折坂自身が撮影した写真をもとに、デザイナー・鈴木聖によって制作された。 ◆ ◆ ◆ ◾️折坂悠太 コメント2025。この星に「らいど」するのは、相変わらず難しい。ここだ、と思った瞬間にはもう、かすかに位置がズレている。近頃特に、自転も公転も早すぎる(そう思いませんか?)。だけど、呆然と見送るだけの今日を足掻き、いとうしく楔を打つために私には歌がある。つくづくそう思う。町から街へ独奏遊行。巡る周期が交わる所、歌のその先で、会おう! ◆ ◆ ◆ ◾️<折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025> 2025年北海道編9月12日(金)函館・旧函館区公会堂9月13日(土)苫小牧・樽前山神社 拝殿9月15日(月・祝)札幌・モエレ沼公園 ガラスのピラミッド9月16日(火)札幌・モエレ沼公園 ガラスのピラミッド 北陸・中部編10月11日(土)富山 黒部・白雪山善巧寺10月12日(日)新潟 上越・高田世界館10月13日(月・祝)長野 上田・上田映劇 東京10月30日(木)東京・昭和女子大学 人見記念講堂 ◆注意事項・指定席 U-18公演当日に18歳以下のお客様を対象としたチケットです。会場入口で確認いたしますので、必ず生年月日のわかる身分証をご用意の上でご来場ください。年齢の確認が取れない場合、指定席との差額をお支払いいただく場合がございますのであらかじめご了承ください。・親子席未就学児童をお連れのお客様は「親子席」チケットをお買い求めください。保護者の方お一人につき、未就学児一名まで膝上鑑賞が可能です。小学生以上のお子さまも同伴される場合、もしくは未就学児でもお席が必要な場合は親子席 U-18チケットをお買い求めください。※お連れのお子さまが小学生以上のみの場合、必ずしも親子席チケットをご購入いただく必要はございません。2階席、ロビーへの出入りのしやすい扉の近くに親子席エリアを設けさせていただきます。お子さまがステージの見やすい環境を確約するお席ではありませんので、何卒ご了承ください。お子様の耳を守るためのイヤーマフ等、各自のご準備をお願いいたします。 ◆チケット詳細オフィシャル先行:7月15日(火)17:00 〜 7月31日(木)23:59https://w.pia.jp/t/orisakayuta/ チケット一般発売日:8月9日(土)10:00〜 ・枚数制限:お一人様4枚まで・発券形態:紙、電子チケット併用・個人情報取得:購入者のみ取得・入場制限:小学生以上チケット必要、未就学児は席が必要な場合は要チケット ◆北海道編、北陸・中部編の公演のお問い合わせCow and Mouse:https://www.cowandmouse.info | 080-3136-2673 ◆東京公演のお問い合わせSMASH:https://smash-jpn.com | 03-3444-6751HOT STUFF PROMOTION:https://www.red-hot.ne.jp | 050-5211-6077 関連リンク ◆折坂悠太 オフィシャルサイト◆折坂悠太 オフィシャルX◆折坂悠太 オフィシャルFacebook◆折坂悠太 オフィシャルInstagram◆折坂悠太 オフィシャルYouTubeチャンネル

The post 折坂悠太、独奏で巡る<折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025>北海道、北陸・中部地方、東京で開催決定 first appeared on BARKS.