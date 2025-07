¿·µ¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¡ªJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×¥³¥é¥Ü

JR東海リテイリング・プラスは、SNS発で2025年8月には映画公開も予定しているアニメ「おでかけ子ザメ」とコラボしたオリジナルグッズを販売します。

JR東海リテイリング・プラス「おでかけ子ザメ」コラボ

JR東海リテイリング・プラスは、SNS発で2025年8月には映画公開も予定しているアニメ「おでかけ子ザメ」とコラボしたオリジナルグッズを販売。

このコラボ用に描き下ろした鉄道での旅行を楽しむ「子ザメちゃん」のイラストにも注目です☆

見ているだけでほっこり癒される、そんなラインアップ!

■販売商品

おでかけ子ザメ_缶バッジ

缶バッジ(全6種)

1個 550円(税込)

BOX販売 3,300円(税込)

※本商品は中身が見えない商品(ブラインド)です。

※BOX販売は、全6種類が揃うコンプリート仕様です。

※オンラインショップではBOX販売のみとなります。

おでかけ子ザメ_アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー(全6種)

1個 880円(税込)

BOX販売 5,280円(税込)

※本商品は中身が見えない商品(ブラインド)です。

※BOX販売は、全6種類が揃うコンプリート仕様です。

※オンラインショップではBOX販売のみとなります。

おでかけ子ザメ_アクリルぷちスタンド(看板)

おでかけ子ザメ_アクリルぷちスタンド(駅弁)

おでかけ子ザメ_アクリルぷちスタンド(つり革)

アクリルぷちスタンド(看板・駅弁・つり革)

各900円(税込)

おでかけ子ザメ_ダイカットスマホステッカー(看板)

おでかけ子ザメ_ダイカットスマホステッカー(駅弁)

おでかけ子ザメ_ダイカットスマホステッカー(つり革)

ダイカットスマホステッカー(看板・駅弁・つり革)

各495円(税込)

おでかけ子ザメ_アクリルスタンドプレート

アクリルスタンドプレート

1,815円(税込)

おでかけ子ザメ_ティッシュポーチ

ティッシュポーチ

1,650円(税込)

おでかけ子ザメ_キャラクリアケース

キャラクリアケース

900円(税込)

おでかけ子ザメ_ミニぬいぐるみ

ミニぬいぐるみ

2,090円(税込)

※販売は同社公式オンラインショップのみ。

■特典

購入特典として、描き下ろしイラストをデザインした3種類の「ポストカード」も用意されました!

購入特典ポストカード

※本商品を1点以上購入で1会計につき、ポストカード(全3種)をランダムで1枚プレゼントします。

※数に限りがあります。

品切れの際はご容赦ください。

※数に限りがあります。全ての注文に必ずお付けできない場合があります。

■販売詳細

【販売箇所】

同社店舗

・プレシャスデリ東京

店舗場所:東京駅八重洲北口正面

営業時間:6:30〜22:30

同社公式オンラインショップ

・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」

【販売期間】

・プレシャスデリ東京:2025年7月22日(火)〜8月4日(月) ※最終日は17:00まで

※商品が売り切れた場合、店舗での販売は終了となります。

・同社公式オンラインショップ:2025年7月29日(火)〜8月18日(月) ※初日は午前10時より販売

※同社公式オンラインショップでの注文の発送は「ミニぬいぐるみ」を含まない注文は「2025年10月下旬頃」、「ミニぬいぐるみ」を含む注文は「2025年11月下旬頃」を予定しています。

また、注文後のキャンセル及び変更は一切お受けできません。

【注意事項】

・状況によっては販売個数や購入個数を制限する場合があります。

・商品の予約および取り置きはできません。

・一部の商品はトレーディング仕様のため、一定数量購入頂いても全種揃わない場合があります。

・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。

・販売期間及び箇所を変更する場合があります。

また、再販する場合があります。

・店舗周辺でのグッズのトレーディング行為や、金銭の授受が発生するトレーディング行為は固くお断りします。

・いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新規描き下ろしイラストがたくさん登場!JR東海リテイリング・プラス「おでかけ子ザメ」コラボ appeared first on Dtimes.