¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë£²£°£²£µ¡Û¥¦¥·¥å¥Ð¥Æ¥½¡¼¥íÁ´Äï¤Ï£¸£´£°£°Ëü±ß¤Ç£Ä£Í£Í¡¥£ã£ï£í¤¬¹ØÆþ¡¡Ê¡±Ê±¹¼Ë¤«¤éÀ¤³¦ÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¤Î¥»¥ê¤Ç¤¢¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë£²£°£²£µ¡Ê¼çºÅ¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¶¥ÁöÇÏ¶¨²ñ¡Ë¤¬£··î£±£µÆü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££²ÆüÌÜ¤Ïº£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿ÅöºÐÇÏ¤¬¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÍÆÀ¾Þ¶âÎòÂå£±°Ì¤Î¥¦¥·¥å¥Ð¥Æ¥½¡¼¥í¤ÎÁ´Äï¤Ç¾å¾ìÈÖ¹æ£´£°£¹ÈÖ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¥¢¥¿¥Ã¥Á¤Î£²£°£²£µ¡×¡Ê²´¡¢Éã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡Ë¤Ï¡¢£¸£´£°£°Ëü±ß¤Ç¡ÊÆ±¡Ë£Ä£Í£Í¡¥£ã£ï£í¤¬Íî»¥¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Í£Í¥É¥ê¡¼¥à¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÇÌ¾ÎµÂçÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¡ÖÁ´Äï¤ÇÇÏ¤â¸«¤¿¤±¤É¡¢¥À¡¼¥È¸þ¤¡£¥À¡¼¥È³¦¤Ï²Ô¤²¤ë¤Î¤Ç³ÍÆÀ¾Þ¶â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÄï¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÌ¥ÎÏ¡£Ê¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¤Î¿äÁ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££±²¯¼êÁ°¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤Î£±£°ÇÜ¤¯¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë·ìÅý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ê²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¡±ÊÀèÀ¸¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÍÂÂ÷Í½Äê¤ÎÊ¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Öµ¤Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÇÏÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤ª·»¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢³èÌö¤µ¤»¤¿¤¤¡£¥µ¥¦¥¸¤ä¥É¥Ð¥¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·»Æ±ÍÍ¤ËÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£