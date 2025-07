●コラボモデル「イルクジ」の新作 「G-SHOCK」と「BABY-G」で

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新製品として、イルカ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組む「ICERC Japan(アイサーチ・ジャパン)」とのコラボレーションモデル「GW-6905K」「BGA-2800K」を8月8日に発売する。「Love The Sea And The Earth」というテーマのもと、これまで発売したアイサーチ・ジャパンとのコラボモデルは、「イルクジ」との愛称で親しまれてきた。

新製品は、北半球・南半球それぞれの海を回遊するザトウクジラと、身近な海に暮らすスナメリをテーマにすることで、地球規模で考え、身近なところから行動するという海の環境問題に取り組む想いを込めた。GW-6905Kは、大きな胸びれが特徴のザトウクジラをデザインモチーフに採用し、ツートンカラーの体色をコントラストの強い配色で表現。バンドのディープブルーは、ザトウクジラが回遊する遠洋のイメージを重ねた。このほか、文字板に腹部の縞模様をイメージしたパターンをプリントするなど細部までこだわった。BGA-2800Kは、丸い頭と愛らしい表情が魅力のスナメリをデザインに採用。体色をイメージしたホワイトをメインカラーに、スナメリが生息する近海をバンドのライトブルーで表現している。また、6時位置のインダイアルリングは、スナメリがつくる天使の輪「バブルリング」をモチーフに鮮やかなブルーを配色し、遊環には、元気に泳ぐスナメリのシルエットをプリントした。共通の特徴として、裏蓋に「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印したほか、ベゼルやバンドの主なパーツにバイオマスプラスチックを採用し、パッケージもリサイクル素材を使用しスペシャル仕様とした。機能面では、自然に優しい太陽光で駆動するタフソーラーや、世界6局の標準電波を受信して時刻を自動修正する電波受信機能を搭載する。価格は、GW-6905Kが2万8050円、BGA-2800Kが2万5300円。予約は8月1日から受け付ける。