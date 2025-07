180度平らに開く！PhotoRevo「レイフラットシリーズ」

ダンク セキが運営するフォトブックサービス『PhotoRevo(フォトレボ)』が2025年7月にリリースから15周年を迎えました。

PhotoRevo「レイフラットシリーズ」

これを記念し、ページが180度平らに開く新商品「レイフラットシリーズ」を2025年7月15日(火)に発売、また、お得に新商品を購入できる「15周年キャンペーン」も同時開催します。

■『PhotoRevo(フォトレボ)』について

「高品質」「低価格」「短納期」「自由編集」を実現し、圧倒的なコストパフォーマンスなフォトブックサービスです。

無料編集ソフトでデータを作成し、注文するだけで、オリジナルフォトブックを1冊から簡単に作成可能です。

<注文までのかんたん3ステップ>

STEP1 無料編集ソフトをダウンロード

STEP2 写真や文字をレイアウトしてフォトブックを作成

STEP3 会員登録後、注文・データ送信

3〜5営業日後発送でお届けします。

■新商品「レイフラット製本」について

ページ同士を貼り合わせる「合紙製本」で、しっかりとした厚みがあり、見開きで完全に平らに開くのが特長です。

結婚式や成人式、七五三、長寿祝い、卒業アルバムなど、特別な記念にふさわしい高級感ある仕上がりです。

フォトレボではキヤノン純正・半光沢紙を使用し、7色インクでデジタル写真の色と質感に徹底的にこだわった印刷を実現。

大切な記念日の思い出を、鮮明に美しく残します。

■新商品ラインナップ

(1) レイフラット ハードカバー A4Hサイズ(268×200mm)

(2) レイフラット ハードカバー Mサイズ(200×200mm)

■15周年記念キャンペーン

期間:2025年7月15日(火)〜8月22日(金)

特典:(1) レイフラット商品 15%OFF

(2) フォトレボ記念ロゴ入りオリジナルトートバッグをプレゼント(数量限定)

(3) 次回使える送料無料クーポン進呈(2025年12月末まで有効)

