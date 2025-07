ノジマが導入！リゾーム「BOND WORKS」

リゾームが提供する商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」が、ノジマが管理・運営する大規模商業施設『MitteN』(ミッテン)に導入!

リゾーム「BOND WORKS」

リゾームが提供する商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」が、ノジマが管理・運営する大規模商業施設『MitteN』(ミッテン)に導入されました。

ノジマが管理・運営するミッテン府中は、ドイツ語で「ミッテン=真ん中・中心地」を意味する名称を冠し、人と街が交錯する賑わいの中心地、多世代が交わるターミナル、府中の中と外を結ぶプラットホームとなることを目指されている商業施設です。

地下1階・地上9階に75店舗を超える多種多様なショップが集まり、府中駅前のランドマークとなっています。

また、2025年度には「第10回日本SC大賞 リノベーション賞」を受賞されました。

これまで同社では、商業施設運営における申請業務や情報共有を紙媒体中心で行っていましたが、ペーパーレス・移動レスな業務環境を整え、デベロッパーとショップ双方の負担を軽減するツールとして、商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」が導入されました。

