「キャンドゥ」から、ディズニー&ピクサーアニメーション『トイ・ストーリー』の人気キャラクター「エイリアン」をモチーフにしたグッズが初登場!

「エイリアン」が作中でクレーンゲームの景品として登場するシーンをイメージさせるユーモラスなデザインを使用した雑貨がラインナップされます☆

キャンドゥ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』「エイリアン」モチーフグッズ

発売日:2025年7月17日(木)

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、公式「Can★Doネットショップ」

キャンドゥから、20225年に劇場公開30周年を迎える『トイ・ストーリー』に登場する「エイリアン」をモチーフにしたグッズが登場。

目にも鮮やかな「エイリアン」をデザインした、注目間違いなしのグッズがラインナップされます。

『トイ・ストーリー』に登場する三つ目の「エイリアン」人形を、映画の世界観をそのままにキュートでコミカルなデザインに仕上げているのが特徴。

クレーンにぶら下がっている様子が描かれたクリアファイルやキーホルダー、おちょぼ口もかわいいミニトートバッグやケーブルタイなど、「エイリアン」と宇宙をイメージしたグリーンとネイビーのコントラストが目を引く全25種が展開されます☆

A4クリアホルダー

価格:各110円(税込)

「エイリアン」のアートがかわいい、A4サイズのクリアフォルダー。

「エイリアン」のアップとクレーンゲームをイメージさせる2種類のデザインで登場します。

ダイカットキーホルダー/ミニトート

グッズ名・価格:

・ダイカットキーホルダー 330円(税込)

・ミニトート 550円(税込)

「エイリアン」の魅力が存分に楽しめるダイカットキーホルダーとミニトート。

単体ではもちろん、ペアで愛用してもかわいいグッズです。

ロープキーホルダー/アクリルキーホルダー/アクリルカラビナ

価格:各330円(税込)

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけができるキーホルダーやカラビナもラインナップ。

表情豊かな「エイリアン」たちの姿に、思わず笑みがこぼれそう☆

ダイカットキーホルダー/ケーブルタイ

グッズ名・価格:

・ダイカットキーホルダー 330円(税込)

・ケーブルタイ 220円(税込)

「エイリアン」のボディカラーであるグリーンとコスチュームカラーのブルーが映える雑貨。

劇中に登場する”ピザ・プラネット”のミニチャームが付いたキーホルダーもラインナップされます。

スクエアクリアポーチ/クリアフラットポーチ

グッズ名・価格:

・スクエアクリアポーチ 330円(税込)

・クリアフラットポーチ 220円(税込)

中身が確認しやすいクリア素材を使用したポーチ。

個性豊かな「エイリアン」たちのアートを使用した、ポップなステーショナリーです。

エコバッグ

価格:550円(税込)

様々なポーズと表情の「エイリアン」たちを総柄でプリントしたエコバッグ。

折りたたんで収納できるポケットもあしらわれています。

「エイリアン」がクレーンゲームの景品として登場するシーンをイメージさせるユーモラスなデザインの雑貨。

キャンドゥにて2025年7月17日より販売される、ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』グッズの紹介でした☆

