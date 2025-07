“ATEEZの弟分”xikers、日本カムバック目前！新曲『Up All Night』MVティザー公開

ボーイズグループxikersが、爽やかな魅力あふれる新曲で日本を熱くする。

【画像】xikers、HIPHOPムードのコンセプトフォト

7月14日午後6時、所属事務所KQエンターテインメントは公式YouTubeチャンネルを通じて、xikersの日本2ndシングル『Up All Night』のタイトル曲のMVティザー映像を公開した。

公開されたティザーは、大きな窓越しに広がる青空を背景に、カメラを見つめるジンシクの姿から始まる。続いて回転するカメラがメンバーを順に映し出し、爽やかに制服を着こなすxikersのまばゆいビジュアルがファンの熱い反応を呼び起こした。

(写真=KQエンターテインメント)

映像に流れる『Up All Night』の洗練されたビートと、xikersの清涼感あふれるビジュアルが青春映画のような雰囲気を演出している。また、360度カメラを活用したダイナミックなカメラワークで、ユニークな世界観が際立ち、MVへの期待が高まっている。

(写真=KQエンターテインメント)

日本2ndシングル『Up All Night』は、80年代エレクトロサウンドのリバイバルをコンセプトにしたアルバムで、一層進化したエネルギッシュなパフォーマンスを予告した。タイトル曲『Up All Night』は、シンセサウンドとグルービーなビートが調和した楽曲で、より濃くなったxikersの音楽的カラーを感じることができる。

xikersは、日本2ndシングルのリリースに先立ち、6月に東京でワールドツアー「xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN TOKYO」を開催し、日本のファンと深い絆を築いた。ニューシングル『Up All Night』でカムバックする彼らは、蒸し暑い夏にぴったりの爽快かつエネルギッシュな魅力で、再び日本のファンの心を掴むだろう。

なお、xikersは7月16日に日本2ndシングル『Up All Night』をリリースし、日本での活動を続ける予定だ。

(記事提供=OSEN)