¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë»Ð¤¬¥¯¥ì¡¼¥à¡Ä»ÐËå´Öà·ãÅÜLINEá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Öµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ø
¤ª¸ß¤¤¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤ä¤ê¤È¤êÈäÏª
¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¾É¤Î62ºÐ¤Î»Ð¤È¤Îà·ãÅÜLINEá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÅè¤¬ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¤È¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)Æâ¤Î¡¢¤¢¤ë¹ëÅ¡¤òË¬Ìä¤·²È¼ç¤òÅö¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ï³«¤±¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¤¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È»Ð¤ÎÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¹âÅç¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê»×¤ï¤º¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸åÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤ê¤¹¤®¤ÆLINE¤ò¾Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¹¤°¸å²ù¤·¤Æ¡ÖLINE¤¬¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Öº£¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¸µ¤µ¤ä¤Ç¤¹¡×¤È´Ø·¸¤Î½¤Éü¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËËè²ó¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·»ÐËå¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¦¤«¤é¤ß¤ë¤È¤Ê¤¼¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£