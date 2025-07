Steamストアページ公開！ステアシステム『TheDowsing / ダウジング』

ステアシステムは、新作ゲーム『TheDowsing / ダウジング』のSteamストアページを2025年7月15日に公開。

ステアシステムは、新作ゲーム『TheDowsing / ダウジング』のSteamストアページを2025年7月15日に公開しました。

■ストーリー

ある日、何気なく眺めていたニュースサイトの片隅に、それはあった。

『○○金山、封鎖』──理由は不明。

かつて多くの富を生み出したその山に、いまだ掘り残された金が眠っているとしたら?

そんな考えが頭から離れず、あなたはひとつの決断を下す。

ダウジングロッドを手に、封鎖された金山へと向かうのだ。

ダウジングロッドの微かな反応を頼りに、進んでいく。

曖昧な振れ、地響きのような沈黙──

しかし進めば進むほど金は確かに見つかり、一攫千金の夢は次第に現実味を帯びていく。

だが、それだけでは済まなかった。

坑道の奥では、言葉にできない“不自然さ”があなたを包み始める。

見えるはずのないもの、聞こえるはずのない音。

ダウジングロッドが示すのは、もはや金だけではない。

この金山は、なぜ封鎖されたのか?

あなたが本当に掘り当てたものは、いったい何だったのか?

探索と恐怖が交錯する地下世界で、あなたは最後まで進み続けることができるだろうか。

そして――無事に一攫千金を成し遂げることはできるのだろうか?

