『きかんしゃトーマス』のファミリー向け大規模展示・アトラクションイベント「きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー!ソドー島ツアー」が2025年8月10日(日)より池袋・サンシャインシティにて開催!

きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー!ソドー島ツアー

期間 : 2025年8月10日(日)〜8月24日(日)

時間 : 9:30〜16:30(最終入場は終了30分前)

※最終日は15:30閉場

会場 : 池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

■チケット販売

【前売券(税込)】

・チケット料金

前売り入場券大人(中学生以上):1,100円

前売り入場券子供(小学生以下):800円

アトラクションチケット3枚付前売り入場券大人(中学生以上):1,900円

アトラクションチケット3枚付前売り入場券子供(小学生以下):1,600円

・販売期間

2025年7月1日(火)12:00〜8月9日(土)23:59

・取り扱い

アソビュー!

【当日券(税込)】

・チケット料金

当日入場券大人(中学生以上):1,300円

当日入場券子供(小学生以下):1,000円

アトラクションチケット3枚付当日入場券大人(中学生以上):2,100円

アトラクションチケット3枚付当日入場券子供(小学生以下):1,800円

・販売期間

2025年8月10日(日)0:00〜8月24日(日)14:59

※イベント会場では開催時間に合わせて販売

・取り扱い

イベント会場入口およびアソビュー!にて販売

『きかんしゃトーマス』のファミリー向け大規模展示・アトラクションイベント「きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー!ソドー島ツアー」が2025年8月10日(日)より池袋・サンシャインシティにて開催します。

NEWルックでは初めての大型イベント展開となります。

■今回のイベントテーマは「ソドー島ツアー」。

ソドー島各地の冒険エリアを巡って、困っているなかまを助けたり、トーマスたちと写真を撮ったりする体験ができます。

ボールを投げたりして遊べるツールや、立体造形物を使用したフォトスポットなど、遊べるコンテンツが盛りだくさんです!

また、イベント記念品を含むトーマスグッズも多数販売します。

イベントの前売り入場券は8月9日(土)までアソビュー!にて販売中。

展示

ティドマス機関庫

キャノンボールカーブ

ティドマス機関庫:トーマスとなかまたちがお出迎え!一緒に写真を撮ろう!

キャノンボール・カーブ:充電スポットでカナの充電を満タンにしてあげよう!

アトラクション

レッツゴートーマス

ソドー島冒険ふわふわ

※有料エリア。

別途アトラクションチケットの購入が必要です。

レッツゴートーマス:トーマスが引く客車に乗って出発進行!

ソドー島冒険ふわふわ:ソドー島をイメージしたふわふわだよ!

他にも楽しいアトラクションが盛りだくさん!

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post トーマスたちと写真を撮れる体験も!きかんしゃトーマスとなかまたち みんなでゴー!ソドー島ツアー appeared first on Dtimes.