【魔法少女山田 ~ある漫画編集者の記録~】 7月25日12時公開

ゼノン編集部は、マンガ「魔法少女山田 ~ある漫画編集者の記録~」を7月25日12時より公開する。

本作は、TXQ FICTIONの第3弾「魔法少女山田」のTV放送と連動するもの。TXQ FICTIONはこれまで「イシナガキクエを探しています」や「飯沼一家に謝罪します」などを立て続けに放送し、ドキュメンタリータッチで制作されるフィクション作品を指す“モキュメンタリー”という言葉を世に知らしめてきた。本作では吉祥寺にある某漫画編集部から始まる、不可解で恐ろしいストーリーが展開していく。

【あらすじ】

吉祥寺にある某漫画編集部。ここに魔法少女へ恐怖を抱く人物がもうひとりいた。恐怖症を克服するべく自身の過去の記憶を紐解いていくが、それはとても深く暗い絶望への入口だった。

