ハイセンスジャパンは、日本最大級のオーディオ&ビジュアルアワード「VGP2025 SUMMER」において、同社の最新4K液晶テレビ「100U8R」が『ホームシアター大賞』を受賞しました。

ハイセンスジャパン「4K液晶テレビ100U8R」

ハイセンスジャパンは、日本最大級のオーディオ&ビジュアルアワード「VGP2025 SUMMER」において、同社の最新4K液晶テレビ「100U8R」が『ホームシアター大賞』を受賞。

また、「U8Rシリーズ」は、ベストインクラスの高画質と幅広いラインアップを備えた量子ドットMini LEDテレビシリーズとして評価され、『特別大賞』を獲得しました。

さらに、ハイセンスのフラッグシップグローバルモデルである116型RGB-Mini LEDテレビ「116UX/116U9」が、世界初となるRGBローカルディミング技術を搭載したMini LEDテレビの開発に対して『開発賞』を受賞。

加えて、部門賞である『金賞』をサウンドバー「HS2000N」を含めて受賞し、合計5部門において高い評価を獲得しました。

●ホームシアター大賞

100U8R

受賞理由:輝度をさらに高めて鮮やかなコントラスト表現を獲得、ホームシアター体験を身近にする大画面テレビの商品化に対して

●特別大賞

U8Rシリーズ(100U8R/85U8R/75U8R/65U8R/55U8R/50U8R)

受賞理由:ベストインクラスの高画質と幅広いラインアップを備えた、量子ドットMini LEDテレビシリーズに対して

●開発賞

TriChroma 116UX/116U9

受賞理由:世界初となるRGBローカルディミング技術を搭載した、Mini LEDテレビの開発に対して※海外モデル

●金賞

・4K液晶テレビ(100型以上):100U8R

・4K液晶テレビ(80型以上90型未満):85U9R

・4K液晶テレビ(55型以上60型未満):55U8R

・4K液晶テレビ(50型以上55型未満):50U8R

・サウンドバータイプTV用オーディオ(2万円未満):HS2000N

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post VGP2025 SUMMERで「ホームシアター大賞」など受賞!ハイセンスジャパン「4K液晶テレビ100U8R」 appeared first on Dtimes.