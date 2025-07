エバープレゼントは、ドイツ発のカスタマイズ可能なファッションウォッチブランド「S.T.A.M.P.S.(R)」の日本公式オンライン販売サイト『STAMPS Japan』の開設1周年を記念し、特別キャンペーンを実施します。

STAMPS Japan「特別キャンペーン」

期間:2025年7月15日(火)〜8月31日(日)

<内容>

特典1 期間中10,000円(税込)以上購入のお客様全員に全商品10%オフの特別割引を実施します。

特典2 更に上記割引対象となったお客様のうち、先着30名に「STAMPS Japan特製オリジナルレザーキーホルダー」を無料でプレゼントします。

エバープレゼントは、ドイツ発のカスタマイズ可能なファッションウォッチブランド「S.T.A.M.P.S.(R)」の日本公式オンライン販売サイト『STAMPS Japan』の開設1周年を記念し、特別キャンペーンを実施。

この特製レザーキーホルダーは、S.T.A.M.P.S.(R)ファッションウォッチを、腕時計としだけでなくキーホルダーとしても楽しめるようデザインされた、実用性と遊び心を兼ね備えた限定アイテムです。

バッグや鍵に取り付けて、いつでもお気に入りのデザインを身近に感じられます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お得にカスタマイズ可能なファッションウォッチが楽しめる!STAMPS Japan「特別キャンペーン」 appeared first on Dtimes.