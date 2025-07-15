　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42942.77　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41951.76　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41345.68　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41196.65　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40688.55　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40632.58　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39919.49　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39678.02　　★日経平均株価15日終値

39650.78　　均衡表転換線(日足)
39643.96　　6日移動平均線
39450.54　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39425.33　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39206.39　　25日移動平均線
39196.37　　均衡表基準線(日足)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38854.19　　均衡表転換線(週足)
38493.30　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38162.12　　13週移動平均線
38128.21　　200日移動平均線
37780.20　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37729.68　　均衡表雲上限(日足)
37704.42　　26週移動平均線
37438.55　　均衡表雲上限(週足)
37175.60　　75日移動平均線
37067.11　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36898.90　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35958.31　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35635.68　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34644.22　　均衡表雲下限(日足)
34372.47　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34212.19　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32466.08　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　29.16(前日16.40)
ST.Slow(9日)　　21.49(前日20.52)

ST.Fast(13週)　 85.42(前日84.51)
ST.Slow(13週)　 90.12(前日89.81)

［2025年7月15日］

株探ニュース