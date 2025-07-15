【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(15日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42942.77 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41951.76 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41345.68 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41196.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40688.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40632.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39919.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39678.02 ★日経平均株価15日終値
39650.78 均衡表転換線(日足)
39643.96 6日移動平均線
39450.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39425.33 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39206.39 25日移動平均線
39196.37 均衡表基準線(日足)
38942.07 新値三本足陰転値
38854.19 均衡表転換線(週足)
38493.30 ボリンジャー:-1σ(25日)
38162.12 13週移動平均線
38128.21 200日移動平均線
37780.20 ボリンジャー:-2σ(25日)
37729.68 均衡表雲上限(日足)
37704.42 26週移動平均線
37438.55 均衡表雲上限(週足)
37175.60 75日移動平均線
37067.11 ボリンジャー:-3σ(25日)
36898.90 ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
35958.31 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64 均衡表基準線(週足)
35635.68 ボリンジャー:-2σ(13週)
34644.22 均衡表雲下限(日足)
34372.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
34212.19 ボリンジャー:-2σ(26週)
32466.08 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 29.16(前日16.40)
ST.Slow(9日) 21.49(前日20.52)
ST.Fast(13週) 85.42(前日84.51)
ST.Slow(13週) 90.12(前日89.81)
［2025年7月15日］
株探ニュース