

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42942.77 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41951.76 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41345.68 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41196.65 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40688.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40632.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39919.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)



39678.02 ★日経平均株価15日終値



39650.78 均衡表転換線(日足)

39643.96 6日移動平均線

39450.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39425.33 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39206.39 25日移動平均線

39196.37 均衡表基準線(日足)

38942.07 新値三本足陰転値

38854.19 均衡表転換線(週足)

38493.30 ボリンジャー:-1σ(25日)

38162.12 13週移動平均線

38128.21 200日移動平均線

37780.20 ボリンジャー:-2σ(25日)

37729.68 均衡表雲上限(日足)

37704.42 26週移動平均線

37438.55 均衡表雲上限(週足)

37175.60 75日移動平均線

37067.11 ボリンジャー:-3σ(25日)

36898.90 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35958.31 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.64 均衡表基準線(週足)

35635.68 ボリンジャー:-2σ(13週)

34644.22 均衡表雲下限(日足)

34372.47 ボリンジャー:-3σ(13週)

34212.19 ボリンジャー:-2σ(26週)

32466.08 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 29.16(前日16.40)

ST.Slow(9日) 21.49(前日20.52)



ST.Fast(13週) 85.42(前日84.51)

ST.Slow(13週) 90.12(前日89.81)



［2025年7月15日］



株探ニュース

