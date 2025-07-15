ÂçÃ«¤òÀä»¿¤·¡Öµ¤¤¬¶¸¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×3Ç¯Á°¤ÎÈ¯¸À¡¡213¾¡MLBÂçÊª¤¬ºÆ¤ÓÁÊ¤¨¤¿¡Öµå³¦ºÇ¹â¡×¤Î»ýÏÀ
ÅÂÆ²Æþ¤êÅê¼ê¤¬¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤òÂçÀä»¿
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»213¾¡¡õ154¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿ÅÂÆ²Æþ¤êÅê¼ê¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Åê¼êÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤Ï5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëµå¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö1Ç¯´ÖÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤éµå³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2ÅÙ¤ÎºÇÂ¿¾¡Íø¤ä¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥â¥ë¥Ä»á¡£15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬Æ±¶É¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»213¾¡¡õ154¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¥¹¥â¥ë¥Ä»á¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÂçÃ«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ËÃ¦Ë¹¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£3Ç¯Á°¤Ë¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Øµ¤¤¬¶¸¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£1Ç¯´ÖÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤éµå³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¾Î»¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤ì¤¿´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¸åÈ¾Àï¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥â¥ë¥Ä»á¤ÏÂçÃ«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿1¿Í¡£Åê¼êÀìÇ°¤Ë¤è¤ëÀäÂç¤ÊÉ¾²Á¤ò¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢µå±ãÁ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ë²þ¤á¤ÆÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë