最大30時間の長時間再生！Sudio「Sudio N3／Sudio N3 Pro」

Sudio ABは、2025年8月上旬に、自社初となる材料の一部に再生プラスチックを使用した完全ワイヤレスイヤホンのエントリーモデル「Sudio N3」と、プレミアムモデル「Sudio N3 Pro」の日本での販売を開始します。

Sudio「Sudio N3/Sudio N3 Pro」

【Sudio N3 Pro製品情報】

日本発売日:2025年8月上旬

販売価格 :9,900円(税込)

■Sudio N3 Pro主要スペック

製品名 :Sudio N3 Pro (エヌスリープロ)

製品タイプ :カナル型完全ワイヤレス

ドライバー形式 :ダイナミック

タッチパネル :左右各1(タッチコントロール)

通話応答/通話終了/着信拒否/

音楽再生/音楽一時停止/曲送り/

曲戻し/音量調整

再生モード切り替え/電源ON/電源OFF

マイク :左右各2(計4)

重さ :合計39.4g

寸法 :62×46×27mm

防水性 :汗や水飛沫への耐性あり

防音性 :アクティブノイズキャンセリング(フィードフォーワード型)

通信方式 :Bluetooth 5.4

対応コーデック :SBC

充電形式 :USB Type-C

連続使用時間 :最大30時間

フル充電所要時間:90分

【Sudio N3製品情報】

日本発売日:2025年8月上旬

販売価格 :7,900円(税込)

■Sudio N3 主要スペック

製品名 :Sudio N3 (エヌスリー)

製品タイプ :インナーイヤー型完全ワイヤレス

ドライバー形式 :ダイナミック

タッチパネル :左右各1(タッチコントロール)

通話応答/通話終了/着信拒否/

音楽再生/音楽一時停止/曲送り/

曲戻し/音量調整

再生モード切り替え/電源ON/電源OFF

マイク :左右各2(計4)

重さ :合計37.0g

寸法 :61×48×26mm

通信方式 :Bluetooth 5.4

対応コーデック :SBC

充電形式 :USB Type-C

連続使用時間 :最大30時間

フル充電所要時間:90分

■Sudio N3 Pro - 音楽も、静寂も、まとう時代へ

洗練されたメタリックディティールで装いを選ばず、カジュアルにもフォーマルにも映える、N3 Pro。

ノイズキャンセリング機能で騒音を遠ざけ、深みのある低音と表情豊かな音を奏でます。

最大30時間の長時間再生と、カナル型、耳にやさしくフィットする設計で、長時間ずっとまとっていてもストレスフリー。

防滴仕様で、天気を問わず、また、汗をかくようなシーンでもしっかり活躍。

また、Sudioではじめて製品の一部にリサイクル素材を全体のおよそ20%に使用した、美しさと機能性を両立する完全ワイヤレスイヤホンシリーズです。

カラーはクロームホワイト、ブラックチタニウム、ロゼピンク、そしてミッドナイトブルーの4色展開です。

■Sudio N3 - タイムレスに活躍するイヤホン

なめらかな手さわりとミニマルなデザイン。

いつでも持ち歩きたくなる小石のようなケースに包まれたN3は、さりげなく、でも、しっかり活躍するイヤホンです。

インナーイヤー型の開放的な設計で、長い時間着用しても疲れ知らず。

再生プラスチック使用で環境にもやさしく、最大30時間、高音質のリスニング体験が楽しめます。

カラーはミルクホワイト、ブラックオニキス、サンドゴールド、そしてミスティブルーの4色展開です。

