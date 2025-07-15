TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç²òÂÎÃæ¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ºî¶È°÷2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÏ»¥ÄÌçÄ®¤Ç²òÂÎÃæ¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Çºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á40Âå¤ÎÃËÀ­¤È20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤â·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£