²Æ¤ÎÊú¤Ã¤³¡¢8³ä°Ê¾å¤¬¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤°¤º¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È²óÅú
LUCKY industries¤Ï7·î8Æü¡¢¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È·¿Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï6·î25Æü¡¢²Æ¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È·¿Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Î·ë²Ì
¤Þ¤º¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ç¤Î³°½Ð¤òÄü¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢76%¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊú¤Ã¤³¤Ò¤â(¹ø¥Ù¥ë¥È¥¿¥¤¥×Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ê¤É)¤è¤ê¤âÎÃ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç³°½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢79%¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²óÅú¼Ô¤Î81%¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÊú¤Ã¤³¤Ò¤â(¹ø¥Ù¥ë¥È¥¿¥¤¥×Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ê¤É)¤è¤ê¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤°¤º¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È·¿Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Î·ë²Ì
¤Þ¤º¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ç¤Î³°½Ð¤òÄü¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢76%¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊú¤Ã¤³¤Ò¤â(¹ø¥Ù¥ë¥È¥¿¥¤¥×Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ê¤É)¤è¤ê¤âÎÃ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç³°½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢79%¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²óÅú¼Ô¤Î81%¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥×¥·¡¼¥È¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÊú¤Ã¤³¤Ò¤â(¹ø¥Ù¥ë¥È¥¿¥¤¥×Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤Ê¤É)¤è¤ê¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤°¤º¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£