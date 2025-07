AI車番認識により車番プレート情報をインデックス化し、 3D-LiDAR(※1)技術で車両の検知と追跡を実現！ベネ・エルヨン

ベネ・エルヨンは、業界初となる画期的なソリューションを発表しました。

このシステムはAI車番認識による車番プレート情報のインデックス化と、3D-LiDAR技術を活用した車両検知・追跡機能を組み合わせたもので、駐車場管理、物流、さらには交通インフラの幅広い分野での応用が期待されています。

このシステムは、駐車場や物流の枠を超え、交通社会全体に新しい未来を切り開きます。

効率性と安全性を兼ね備えた、社会全体が恩恵を受けるインフラとなることでしょう。

交通インフラ設備機器展(メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2025)で、この最先端の技術を見ることができます!

■主な特長と期待効果

● AI車番認識ナンバープレートの情報を瞬時に記録・解析し、スムーズなデータ管理を実現。

● 3D-LiDAR技術:リアルタイムで正確な車両検知と追跡を可能に。

● 交通インフラへの応用:自動運転車社会における効率的な管理と新たな社会基盤としての活用が期待。

■導入メリット

● 駐車場業界:混雑状況の迅速な可視化と効率的な駐車管理を提供。

● 物流業界:精度の高い配送管理と入出庫追跡の向上。

● 自動運転車社会:先進的な車両データ連携で交通事故抑制と渋滞緩和を実現。

■システムの現実課題の解決策

1. 駐車場管理

● 混雑した駐車場での効率的な車両の位置確認。

● 不正駐車の防止や迅速な満空情報の提供。

2. 物流業界

● 車両追跡により配送の進捗をリアルタイムで把握。

● 入出荷施設での正確な車両管理、効率化された運用。

3. 自動運転車社会

● 自動運転車両の動きをリアルタイムで検知し、安全な交通インフラを構築。

● 車両間通信を可能にし、渋滞の軽減と交通安全を向上。

さらに、AIと3D-LiDARを活用すれば、以下の応用も期待できます。

緊急対応:災害発生時に車両を迅速に特定し救助活動をサポート。

都市計画:車両データをもとに道路設計やインフラ改善。

これらの技術で、より安全で効率的な社会の実現を後押ししています。

