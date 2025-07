果肉のやさしい味わい！山神果樹薬草園「国産柚子ジンジャースパークリング」

「山神果樹薬草園」から、新製品「国産柚子ジンジャースパークリング」を2025年8月4日(月)に発売します。

山神果樹薬草園「国産柚子ジンジャースパークリング」

容量・価格 : 330mL 660円(税込)

原材料 : スピリッツ(国内製造)、ゆず果汁、しょうが汁、

砂糖/炭酸、ゆず精油

アルコール度数: 5%

発売日 : 2025年8月4日(月)メーカー出荷

柚子スピリッツなど国産・国内製造素材100%のスパークリングリキュールで、ふたを開けてすぐに飲める炭酸仕立て。

雑味のない柚子が感じられる飲み心地です。

「国産柚子ジンジャースパークリング」は、山神果樹薬草園が誇る、国内でも希少な自社素材から生まれました。

ひとつが柚子スピリッツ、ひとつが皮なし圧搾柚子果汁です。

柚子スピリッツは、外皮を削って果汁を搾った後の果実に、酵母ときび砂糖を混ぜて醸造したアルコールの蒸留酒です。

素材である柚子の香味を生かすため単式蒸留しています。

一方の皮なし圧搾柚子果汁は、外皮を削ってから果実を押しつぶし、搾り出した果汁です。

外皮由来の苦みやえぐみを含まない、果肉のやさしい味わいです。

これら2つの希少な素材をブレンドした炭酸リキュール。

柚子のギュッとした酸味はやや控えめにし、泡はきめ細かく、口あたりとのどごしは爽やかです。

仕上げとして国産生姜をピリッと効かせています。

