○経済統計・イベントなど

０１：４５　米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
１５：００　英・消費者物価指数
１５：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１８：００　ユーロ・貿易収支
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・卸売物価指数
２２：１５　米・鉱工業生産
２２：１５　米・設備稼働率
２３：００　米・バーＦＲＢ理事が講演

○決算発表・新規上場など

決算発表：八洲電機<3153>
※海外企業決算発表：モルガン・スタンレー，ゴールドマン・サックス，バンク・オブ・アメリカ，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか

出所：MINKABU PRESS