温泉由来成分で皮膚トラブルを根本ケア！CARESUI(R)10倍濃縮温泉水 全4種類

「CARESUI(R)(ケアスイ)」は、今回動物病院専売モデルとなる「CARESUI(R)10倍濃縮温泉水」全4種類を新発売します。

CARESUI(R)10倍濃縮温泉水 全4種類

・ローション(通常サイズ)

容量:150mL/価格:8,800円(税込)

・ジェル(通常サイズ)

容量:150g/価格:8,800円(税込)

・ローション(ミニボトル)

容量:50mL/価格:3,300円(税込)

・ジェル(ミニボトル)

容量:50g/価格:3,300円(税込)

成分 :<ローション>

濃縮温泉水、BG、ペンチレングリコール

<ジェル>

濃縮温泉水、BG、ペンチレングリコール、カルボマー、水酸化Na

発売日 :2025年7月20日(日)

販売先 :全国の動物病院(※クリニック専売品、ネット販売禁止)

製造販売元:咲楽

この製品は、2024年2月に発表した「CARESUI(R)5倍濃縮温泉水」が、全国の獣医師や動物病院をはじめ、トリマー、ペットサロン、飼い主様から高い評価がきたことによりさらに性能を高めた動物病院専売モデルとして開発したものです。

■「CARESUI(R)10倍濃縮温泉水」の科学的根拠に基づいた特徴と研究結果

「CARESUI(R)10倍濃縮温泉水」は、純真学園大学保健医療学部および鈴鹿医療科学大学大学院医療科学研究科の教授である具 然和先生に研究を依頼し、マウスを用いた試験を通じて科学的根拠に基づいた効果を確認しています。

従来の5倍濃縮温泉水からさらに濃度を高めたことで、乾燥や痒みが気になるデリケートな皮膚にも寄り添える処方となりました。

また、CARESUI(R)の痒み抑制効果についても、皮膚炎に伴う痒みのメカニズム解明を目的に、ヒスタミンH1受容体、IgE、IgG、IL-31(サイトカイン)の4因子に注目した研究を行い、榊原温泉水をベースとしたCARESUI(R)の使用により、これらの因子に対する痒み抑制効果を科学的に証明しました。

図1:痒みを発生させた皮膚のH&E染色の画像による分析

図2:痒みを発生させたヒスタミンH1受容体量(% control)による生化学的なメカニズムの分析

図3(1):痒みを発生させた血清IgEによる生化学的なメカニズムの分析

図3(2):痒みを発生させた血清IgGによる生化学的なメカニズムの分析

図4:痒みを発生させたIL-31による生化学的なメカニズムの分析

■皮膚疾患診療に携わる獣医師の評価

・るい動物病院/獣医師/山口先生のコメント

現在、何匹かのわんちゃんに「CARESUI(R)10倍濃縮温泉水ジェル」を使ってもらっています。

最初に使ってもらった、チャウチャウの手強そうな顎の下の深い皴の部分の皮膚ですが、本当にきれいになって、フサフサの毛が生えてきました。

もともと皮膚が弱く、脇腹などに時折皮膚病変が出ます。

随時塗ってもらっていて、飼い主さんは「もう手放せない」と言っています。

頑固な皮膚トラブルは、スプレーよりもジェルの方がよく、毛が生えてきての養生はスプレーの方が使い勝手がいいのかな、と思いますね。

・メープルファミリー動物病院/獣医師/朝井先生のコメント

常連さんのラブラドール(9歳)の腹部の湿疹に「CARESUI(R)10倍濃縮温泉水ローション」をスプレーしてもらうと内服薬なしでよくなりました。

継続して使ってもらっています。

また、マラセチアやブドウ球菌が多いことが原因でずっと皮膚状態が悪くて難航している子の飼い主さんにも「CARESUI(R)10倍濃縮温泉水のローション」をスプレーしてもうと、クサイ臭いがなくなり、かなり良い状態になったとのことです。

5倍より、この10倍ローションの方がそういう作用があるようです。

結局抗生物質は必要なのですが、併用すると良さそうです!

