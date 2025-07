¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¹¾¸Íµ¤Ê¬¡×¡ª¥­¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á2025 in ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û

コピス吉祥寺は2025年7月19日(土)〜7月21日(月・祝)の3日間、吉祥寺の個性豊かな人たちが、屋台となってコピス吉祥寺3階GREENING広場に大集合します。

キチジョージえんにち2025 in コピス吉祥寺

・開催日時:2025年7月19日(土)〜2025年7月21日(月・祝)

各日11:00〜19:00(最終日のみ18:00まで)

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料

・主催 :コピス吉祥寺

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合があります。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒や、自転車を含む飲酒運転は法律で禁じられています。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

4回目となる2025年は「お江戸気分」をテーマに実施します。

吉祥寺のお店や団体がテーマに合わせた装飾や装いで、「お江戸」の雰囲気を演出します。

2025年も『キチジョージえんにち』ならではの娯楽をたくさん揃えています。

また、開催期間中、浴衣や着物など「お江戸」を意識したファッションでご参加いただくと特別な体験も。

機会がないと、なかなか目に触れることができない、鷹匠や落語、殺陣のショーなども楽しめます☆

【浴衣を着て、もっと楽しく!お江戸を楽しむ参加型遊戯。】

会場内で誰もが楽しめるアトラクションとして、今回のチラシに載っている瓦版を頼りにミッションをクリアする謎解きや、たらいに入った氷水に足をつけて涼を楽しむ足水体験など、お江戸気分が楽しめる参加型の遊びも用意しています。

また、18時からは「大宴会タイム」を実施します。

(最終日を除く)一部キッチンワゴン店舗ではお得に飲めるメニューや、この時間限定のみんなで楽しめるメニューを用意されています。

また、2025年のキチジョージえんにちでは、浴衣や着物など、「お江戸」を意識したファッションで来場いただいた方には、神出鬼没の移動写真館“Movin’Studio”のブースにて、無料でお写真を撮影!

家族やご友人と浴衣で来場いただき、2025年の夏の記念の一枚を撮影できます。

【見ごたえのある侍の殺陣ショーや鷹匠のショーなど和を感じるステージ!】

「お江戸」をテーマにした今回は江戸時代の歌舞伎の立ち回りから発展した殺陣のショーやかつては高貴な存在に仕えていたとされる鷹匠のショーを生で見ることができます。

■侍円武 雪刃

ある時は新選組、ある時は戦国武将、ある時は侍。

日本の伝統芸能である「殺陣」のショーを開催します。

殺陣は主に時代劇でのちゃんばらや格闘の演技です。

伝統の型からコメディまで形式にとらわれない殺陣集団のパフォーマンスを楽しめます。

殺陣ショー

各日12:45〜

侍円武 雪刃

■鷹の庵

鷹匠体験の鷹の庵がキチジョージえんにちに登場。

鷹匠とは、鷹と信頼関係を築き、訓練された鷹を自らの手で操り狩猟をおこなう人のことです。

江戸時代では「御鷹匠」という幕府直属の職業が存在したほどの伝統文化の技です。

鷹匠のこどもたちがパフォーマンスする楽しいフライトショーも必見です。

鷹匠ショー

7/21(月・祝)13:00〜

※7/21は鷹匠ブースにて触れ合い体験ができます。

鷹、ハヤブサ、ふくろうとの触れ合い体験(お一人様700円(税込))

鷹の庵

■大江戸寄席小屋

えんにちの一角に落語を投げ銭で楽しめる寄席小屋が出現します。

2005年、関西演劇界で活躍する俳優陣を中心に設立された「落語をする」一門焼酎亭がえんにちに初登場。

いろんな落語を楽しめます。

寄席小屋ではかわいいお菓子の販売もしていますので、お菓子を食べながら落語を楽しめます。

落語ステージ※寄席小屋ではなくステージで落語をおこないます。

7/19(土) 13:30〜

7/20(日) 13:30〜

7/21(月・祝) 14:00〜

大江戸寄席小屋

【第4回キチジョージのど自慢】

2025年もやります。

吉祥寺の店舗または、団体を代表する出場者対抗の“のど自慢大会”。

吉祥寺の街を舞台に、街の人たちが素敵な歌声を響かせる、のど自慢大会で盛り上がります。

<キチジョージのど自慢開催日時>

■7月19日(土) 予選(1)14:45〜16:00

■7月20日(日) 予選(2)14:45〜16:00

■7月21日(月祝)決勝 15:00〜17:00

第三回のど自慢の様子

■子どもフリーカラオケ<第三回のど自慢の様子>

ステージで歌ってみたいお子様はどなたでも参加できます。

※大人は参加できません

■7月19日(土)/20日(日)各日14:15〜14:45

参加ご希望の方は当日ステージ横で受付します。

【キチジョージえんにち ステージスケジュール】

■7月19日(土)スケジュール

10:45〜

内容:ラジオ体操

備考:朝の準備運動

11:00〜

内容:本宿太鼓鼓鳩

備考:太鼓パフォーマンス

12:45〜

内容:侍 殺陣ショー

備考:侍円武 雪刃による殺陣パフォーマンス

13:30〜

内容:落語

備考:焼酎亭による落語

14:15〜

内容:子ども フリーカラオケ

備考:フリー参加※子供のみ

14:45〜

内容:キチジョージのど自慢<予選>

16:30〜

内容:スペシャルライブ 亀十 KameJu

17:15〜

内容:DJ 知久豊(BALKANBEATS TOKYO)

備考:DJ

18:15〜

内容:DJ ANI ANI

備考:DJ

■7月20日(日)スケジュール

10:45〜

内容:ラジオ体操

備考:朝の準備運動

11:00〜

内容:本宿太鼓 鼓鳩

備考:太鼓パフォーマンス

11:30〜

内容:STUDIO55

備考:キッズダンス発表会

12:45〜

内容:侍 殺陣ショー

備考:侍円武 雪刃による殺陣パフォーマンス

13:30〜

内容:落語

備考:焼酎亭による落語

14:15〜

内容:子ども フリーカラオケ

備考:フリー参加※子供のみ

14:45〜

内容:キチジョージのど自慢<予選>

16:30〜

内容:ズンバTIME(みんなでズンバ踊ろう!)

備考:どなたでも自由に参加できます。

17:15〜

内容:DJ shop ADLT

備考:DJ

18:15〜

内容:DJ °HiGE’ORGE”

備考:DJ

■7月21日(月・祝)スケジュール

10:45〜

内容:ラジオ体操

備考:朝の準備運動

11:00〜

内容:明星学園和太鼓部OB・OG 絆打

備考:太鼓パフォーマンス

11:30〜

内容:R PLUS DANCE

備考:キッズダンス発表会

12:45〜

内容:侍 殺陣ショー

備考:侍円武 雪刃による殺陣パフォーマンス

13:00〜

内容:鷹匠パフォーマンス

備考:鷹の庵による鷹匠パフォーマンス

14:00〜

内容:落語

備考:焼酎亭による落語

15:00〜

内容:キチジョージのど自慢<決勝>

16:30〜

内容:キチジョージのど自慢<表彰式>

17:00〜

内容:DJ 川上つくね店

備考:DJ

【吉祥寺の方々によるえんにち屋台が勢揃い!】

吉祥寺で営業しているお店や、吉祥寺に縁の深いクリエイターや団体の方々が3日間のみえんにち屋台として登場!

子供から大人まで誰もが楽しめる懐かしい遊びを楽しめます。

■屋台出店一覧(一部紹介)

屋台出店内容:手裏剣

ジャンル :遊戯

店名 :絵本の古本屋MAIN TENT

屋台出店内容:缶たおし

ジャンル :遊戯

店名 :中田ベーカリー

屋台出店内容:ウォーターコインチャレンジ/靴下の販売

ジャンル :遊戯/物販

店名 :クツシタトサケ bobo

屋台出店内容:落語/お菓子

ジャンル :遊戯/物販

店名 :大江戸寄席小屋

屋台出店内容:江戸籠球(フリースロー)

ジャンル :遊戯

店名 :UNRESS

屋台出店内容:輪投げ/ビー球迷路/似顔絵 他

ジャンル :遊戯/物販

店名 :キチモン研究部

屋台出店内容:メイク/フェイスペイント

ジャンル :化粧

店名 :映え工房

屋台出店内容:ミニボウリング

ジャンル :遊戯

店名 :ディグボウル吉祥寺

屋台出店内容:回転ダーツ

ジャンル :遊戯

店名 :Zokkon lab.

屋台出店内容:写真館

ジャンル :撮影

店名 :Movin’ Studio - 旅する写真館 -

屋台出店内容:さんぽビンゴ

ジャンル :遊戯

店名 :KAKKOIE feat.Hexamuse and 中銀どんぶらこ

屋台出店内容:スマートボール

ジャンル :遊戯

店名 :立ち呑みスマートボールたこちゃん

えんにち屋台

【コピス吉祥寺館内のショップも屋台に登場!】

コピス吉祥寺の館内テナントから登場する毎年人気の屋台が2025年も登場!

・B館3階 自由が丘まるやま:浴衣、子供浴衣販売

・A館5階 シルバニアファミリー森のお家:シルバニアくじ・お子様用パズル

・B館5階 ニコパ&ニコグラウンド:スーパーボールすくい

テナント屋台

【キッチンワゴンでは吉祥寺の人気のお店が美味しいグルメをお届けします。

】

■爛漫東京

吉祥寺イーストエリアにお店を構える爛漫東京が、お祭りと言ったらコレ!といったメニューを販売します。

定番のかき氷から、しっかり食べたい人向けの丼ぶりものまで、お子様から大人まで満足するメニューが勢揃いします。

<メニュー>

かき氷、フランクフルト、お月見焼きそば、牛煮込み丼、アルコールドリンク 他

爛漫東京

■おみごとスナック 御美娘

吉祥寺で人気のスナックの御美娘が、子供も大人も楽しめる、チョコバナナに、焼きマシュマロ!光り物や日替わりメニューでみんなが楽しめるメニューを用意されています。

<メニュー>

チョコバナナ、焼きマシュマロ、チャーシュー串、漬けきゅうり串、アルコールドリンク、ノンアルコールドリンク 他

※日替わりのメニューもあります。

おみごとスナック 御美娘

■シフク食堂

吉祥寺の西側中道通商店街にある古民家食堂が、いつもお店では用意のない、お祭り気分のお食事を提供します。

<メニュー>

釜揚げしらすの特製チーズ葱焼き、シフクの冷やし麺、ドリンク 他

シフク食堂

【2025年は梅原龍之介氏の描き下ろし作品でえんにちを盛り上げる】

2025年のビジュアルは武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン科を中退後、東京藝術大学 先端芸術表現科 在籍。

映像やイラストレーション、アニメーションなどを用いたビジュアルアーティストとして活動中の梅原龍之介氏が、ポップでファンタジーな世界観で描いたキチジョージえんにちのビジュアルでコピス館内を彩ります。

ビジュアルイラスト

(1)施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 延床面積 約46,000m2

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 100台

