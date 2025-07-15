¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¹¾¸Íµ¤Ê¬¡×¡ª¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á2025 in ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¡Á7·î21Æü(·î¡¦½Ë)¤Î3Æü´Ö¡¢µÈ¾Í»û¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²°Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û3³¬GREENING¹¾ì¤ËÂç½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á2025 in ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯7·î21Æü(·î¡¦½Ë)
³ÆÆü11:00¡Á19:00(ºÇ½ªÆü¤Î¤ß18:00¤Þ¤Ç)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûA´Û3³¬GREENING¹¾ì
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û
¢¨ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼Åù¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼ò¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò´Þ¤à°û¼ò±¿Å¾¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¡Á7·î21Æü(·î¡¦½Ë)¤Î3Æü´Ö¡¢µÈ¾Í»û¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²°Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û3³¬GREENING¹¾ì¤ËÂç½¸¹ç¡£
4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ï¡Ö¤ª¹¾¸Íµ¤Ê¬¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
µÈ¾Í»û¤Î¤ªÅ¹¤äÃÄÂÎ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¾þ¤äÁõ¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤ª¹¾¸Í¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤â¡Ø¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ä³Ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Íá°á¤äÃåÊª¤Ê¤É¡Ö¤ª¹¾¸Í¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤â¡£
µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Âë¾¢¤äÍî¸ì¡¢»¦¿Ø¤Î¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¡ÚÍá°á¤òÃå¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¤ª¹¾¸Í¤ò³Ú¤·¤à»²²Ã·¿Í·µº¡£¡Û
²ñ¾ìÆâ¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Á¥é¥·¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¤ÈÇ¤òÍê¤ê¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÆæ²ò¤¤ä¡¢¤¿¤é¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿É¹¿å¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÎÃ¤ò³Ú¤·¤àÂ¿åÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤ª¹¾¸Íµ¤Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¤ÎÍ·¤Ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢18»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÂç±ã²ñ¥¿¥¤¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
(ºÇ½ªÆü¤ò½ü¤¯)°ìÉô¥¥Ã¥Á¥ó¥ï¥´¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ªÆÀ¤Ë°û¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢¤³¤Î»þ´Ö¸ÂÄê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á¤Ç¤Ï¡¢Íá°á¤äÃåÊª¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¹¾¸Í¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤Î°ÜÆ°¼Ì¿¿´Û¡ÈMovin¡ÇStudio¡É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤ª¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡ª
²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ÈÍá°á¤ÇÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤ÎµÇ°¤Î°ìËç¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë»ø¤Î»¦¿Ø¥·¥ç¡¼¤äÂë¾¢¤Î¥·¥ç¡¼¤Ê¤ÉÏÂ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡Û
¡Ö¤ª¹¾¸Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿º£²ó¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿»¦¿Ø¤Î¥·¥ç¡¼¤ä¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹âµ®¤ÊÂ¸ºß¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂë¾¢¤Î¥·¥ç¡¼¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ø±ßÉð Àã¿Ï
¤¢¤ë»þ¤Ï¿·ÁªÁÈ¡¢¤¢¤ë»þ¤ÏÀï¹ñÉð¾¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï»ø¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ë¡Ö»¦¿Ø¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»¦¿Ø¤Ï¼ç¤Ë»þÂå·à¤Ç¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ð¤é¤ä³ÊÆ®¤Î±éµ»¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅý¤Î·¿¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤Ç·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤»¦¿Ø½¸ÃÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»¦¿Ø¥·¥ç¡¼
³ÆÆü12:45¡Á
»ø±ßÉð¡¡Àã¿Ï
¢£Âë¤Î°Ã
Âë¾¢ÂÎ¸³¤ÎÂë¤Î°Ã¤¬¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á¤ËÅÐ¾ì¡£
Âë¾¢¤È¤Ï¡¢Âë¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢·±Îý¤µ¤ì¤¿Âë¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÁà¤ê¼íÎÄ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ç¤Ï¡Ö¸æÂë¾¢¡×¤È¤¤¤¦ËëÉÜÄ¾Â°¤Î¿¦¶È¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Û¤É¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Îµ»¤Ç¤¹¡£
Âë¾¢¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë³Ú¤·¤¤¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
Âë¾¢¥·¥ç¡¼
7/21(·î¡¦½Ë)13:00¡Á
¢¨7/21¤ÏÂë¾¢¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¿¨¤ì¹ç¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âë¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¢¤Õ¤¯¤í¤¦¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤ÂÎ¸³(¤ª°ì¿ÍÍÍ700±ß(ÀÇ¹þ))
Âë¤Î°Ã
¢£Âç¹¾¸Í´óÀÊ¾®²°
¤¨¤ó¤Ë¤Á¤Î°ì³Ñ¤ËÍî¸ì¤òÅê¤²Á¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´óÀÊ¾®²°¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2005Ç¯¡¢´ØÀ¾±é·à³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÍî¸ì¤ò¤¹¤ë¡×°ìÌç¾ÆÃñÄâ¤¬¤¨¤ó¤Ë¤Á¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¤¤¤í¤ó¤ÊÍî¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´óÀÊ¾®²°¤Ç¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤ª²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÍî¸ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Íî¸ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¢¨´óÀÊ¾®²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍî¸ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
7/19(ÅÚ)¡¡¡¡¡¡13:30¡Á
7/20(Æü)¡¡¡¡¡¡13:30¡Á
7/21(·î¡¦½Ë)¡¡14:00¡Á
Âç¹¾¸Í´óÀÊ¾®²°
¡ÚÂè4²ó¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤É¼«Ëý¡Û
2025Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈ¾Í»û¤ÎÅ¹ÊÞ¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½Ð¾ì¼ÔÂÐ¹³¤Î¡È¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡É¡£
µÈ¾Í»û¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡¢¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤É¼«Ëý³«ºÅÆü»þ¡ä
¢£7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Í½Áª(1)14:45¡Á16:00
¢£7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Í½Áª(2)14:45¡Á16:00
¢£7·î21Æü¡Ê·î½Ë¡Ë·è¾¡¡¡ 15:00¡Á17:00
Âè»°²ó¤Î¤É¼«Ëý¤ÎÍÍ»Ò
¢£»Ò¤É¤â¥Õ¥ê¡¼¥«¥é¥ª¥±¡ãÂè»°²ó¤Î¤É¼«Ëý¤ÎÍÍ»Ò¡ä
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âç¿Í¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢£7·î19Æü(ÅÚ)¡¿20Æü(Æü)³ÆÆü14:15¡Á14:45
»²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÅöÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸²£¤Ç¼õÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¢£7·î19Æü(ÅÚ)¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
10:45¡Á
ÆâÍÆ¡§¥é¥¸¥ªÂÎÁà
È÷¹Í¡§Ä«¤Î½àÈ÷±¿Æ°
11:00¡Á
ÆâÍÆ¡§ËÜ½ÉÂÀ¸Ý¸ÝÈ·
È÷¹Í¡§ÂÀ¸Ý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
12:45¡Á
ÆâÍÆ¡§»ø »¦¿Ø¥·¥ç¡¼
È÷¹Í¡§»ø±ßÉð Àã¿Ï¤Ë¤è¤ë»¦¿Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
13:30¡Á
ÆâÍÆ¡§Íî¸ì
È÷¹Í¡§¾ÆÃñÄâ¤Ë¤è¤ëÍî¸ì
14:15¡Á
ÆâÍÆ¡§»Ò¤É¤â ¥Õ¥ê¡¼¥«¥é¥ª¥±
È÷¹Í¡§¥Õ¥ê¡¼»²²Ã¢¨»Ò¶¡¤Î¤ß
14:45¡Á
ÆâÍÆ¡§¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤É¼«Ëý¡ãÍ½Áª¡ä
16:30¡Á
ÆâÍÆ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö µµ½½ KameJu
17:15¡Á
ÆâÍÆ¡§DJ ÃÎµ×Ë(BALKANBEATS TOKYO)
È÷¹Í¡§DJ
18:15¡Á
ÆâÍÆ¡§DJ ANI ANI
È÷¹Í¡§DJ
¢£7·î20Æü(Æü)¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
10:45¡Á
ÆâÍÆ¡§¥é¥¸¥ªÂÎÁà
È÷¹Í¡§Ä«¤Î½àÈ÷±¿Æ°
11:00¡Á
ÆâÍÆ¡§ËÜ½ÉÂÀ¸Ý ¸ÝÈ·
È÷¹Í¡§ÂÀ¸Ý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
11:30¡Á
ÆâÍÆ¡§STUDIO55
È÷¹Í¡§¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ
12:45¡Á
ÆâÍÆ¡§»ø »¦¿Ø¥·¥ç¡¼
È÷¹Í¡§»ø±ßÉð Àã¿Ï¤Ë¤è¤ë»¦¿Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
13:30¡Á
ÆâÍÆ¡§Íî¸ì
È÷¹Í¡§¾ÆÃñÄâ¤Ë¤è¤ëÍî¸ì
14:15¡Á
ÆâÍÆ¡§»Ò¤É¤â ¥Õ¥ê¡¼¥«¥é¥ª¥±
È÷¹Í¡§¥Õ¥ê¡¼»²²Ã¢¨»Ò¶¡¤Î¤ß
14:45¡Á
ÆâÍÆ¡§¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤É¼«Ëý¡ãÍ½Áª¡ä
16:30¡Á
ÆâÍÆ¡§¥º¥ó¥ÐTIME(¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥º¥ó¥ÐÍÙ¤í¤¦¡ª)
È÷¹Í¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
17:15¡Á
ÆâÍÆ¡§DJ shop ADLT
È÷¹Í¡§DJ
18:15¡Á
ÆâÍÆ¡§DJ ¡ëHiGE¡ÇORGE¡É
È÷¹Í¡§DJ
¢£7·î21Æü(·î¡¦½Ë)¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
10:45¡Á
ÆâÍÆ¡§¥é¥¸¥ªÂÎÁà
È÷¹Í¡§Ä«¤Î½àÈ÷±¿Æ°
11:00¡Á
ÆâÍÆ¡§ÌÀÀ±³Ø±àÏÂÂÀ¸ÝÉôOB¡¦OG å«ÂÇ
È÷¹Í¡§ÂÀ¸Ý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
11:30¡Á
ÆâÍÆ¡§R PLUS DANCE
È÷¹Í¡§¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ
12:45¡Á
ÆâÍÆ¡§»ø »¦¿Ø¥·¥ç¡¼
È÷¹Í¡§»ø±ßÉð Àã¿Ï¤Ë¤è¤ë»¦¿Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
13:00¡Á
ÆâÍÆ¡§Âë¾¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
È÷¹Í¡§Âë¤Î°Ã¤Ë¤è¤ëÂë¾¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
14:00¡Á
ÆâÍÆ¡§Íî¸ì
È÷¹Í¡§¾ÆÃñÄâ¤Ë¤è¤ëÍî¸ì
15:00¡Á
ÆâÍÆ¡§¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤É¼«Ëý¡ã·è¾¡¡ä
16:30¡Á
ÆâÍÆ¡§¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤É¼«Ëý¡ãÉ½¾´¼°¡ä
17:00¡Á
ÆâÍÆ¡§DJ Àî¾å¤Ä¤¯¤ÍÅ¹
È÷¹Í¡§DJ
¡ÚµÈ¾Í»û¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ë¤¨¤ó¤Ë¤Á²°Âæ¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¡Û
µÈ¾Í»û¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¡¢µÈ¾Í»û¤Ë±ï¤Î¿¼¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤äÃÄÂÎ¤ÎÊý¡¹¤¬3Æü´Ö¤Î¤ß¤¨¤ó¤Ë¤Á²°Âæ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë²û¤«¤·¤¤Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£²°Âæ½ÐÅ¹°ìÍ÷(°ìÉô¾Ò²ð)
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¼êÎ¢·õ
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³¨ËÜ¤Î¸ÅËÜ²°MAIN TENT
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§´Ì¤¿¤ª¤·
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÃæÅÄ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥³¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¿·¤²¼¤ÎÈÎÇä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº¡¿ÊªÈÎ
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¯¥Ä¥·¥¿¥È¥µ¥± bobo
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§Íî¸ì¡¿¤ª²Û»Ò
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº¡¿ÊªÈÎ
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âç¹¾¸Í´óÀÊ¾®²°
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¹¾¸ÍäÆµå(¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§UNRESS
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§ÎØÅê¤²¡¿¥Ó¡¼µåÌÂÏ©¡¿»÷´é³¨¡¡Â¾
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº¡¿ÊªÈÎ
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¥Á¥â¥ó¸¦µæÉô
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¥á¥¤¥¯¡¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§²½¾Ñ
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§±Ç¤¨¹©Ë¼
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ç¥£¥°¥Ü¥¦¥ëµÈ¾Í»û
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§²óÅ¾¥À¡¼¥Ä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Zokkon lab.
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¼Ì¿¿´Û
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§»£±Æ
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Movin¡Ç Studio - Î¹¤¹¤ë¼Ì¿¿´Û -
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¤µ¤ó¤Ý¥Ó¥ó¥´
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§KAKKOIE feat.Hexamuse and Ãæ¶ä¤É¤ó¤Ö¤é¤³
²°Âæ½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡§Í·µº
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Î©¤ÁÆÝ¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤¿¤³¤Á¤ã¤ó
¤¨¤ó¤Ë¤Á²°Âæ
¡Ú¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û´ÛÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤â²°Âæ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Û
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Î´ÛÆâ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëËèÇ¯¿Íµ¤¤Î²°Âæ¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¦B´Û3³¬¡¡¼«Í³¤¬µÖ¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡§Íá°á¡¢»Ò¶¡Íá°áÈÎÇä
¡¦A´Û5³¬¡¡¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿¹¤Î¤ª²È¡§¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤¯¤¸¡¦¤ª»ÒÍÍÍÑ¥Ñ¥º¥ë
¡¦B´Û5³¬¡¡¥Ë¥³¥Ñ¡õ¥Ë¥³¥°¥é¥¦¥ó¥É¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤
¥Æ¥Ê¥ó¥È²°Âæ
¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó¥ï¥´¥ó¤Ç¤ÏµÈ¾Í»û¤Î¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Û
¢£à¥Ì¡Åìµþ
µÈ¾Í»û¥¤¡¼¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëà¥Ì¡Åìµþ¤¬¡¢¤ªº×¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¤«¤É¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤ÎÐ§¤Ö¤ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇËþÂ¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ë¥å¡¼¡ä
¤«¤É¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¤ª·î¸«¾Æ¤¤½¤Ð¡¢µí¼Ñ¹þ¤ßÐ§¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¡Â¾
à¥Ì¡Åìµþ
¢£¤ª¤ß¤´¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¸æÈþÌ¼
µÈ¾Í»û¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¸æÈþÌ¼¤¬¡¢»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¡¢¾Æ¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡ª¸÷¤êÊª¤äÆüÂØ¤ï¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ë¥å¡¼¡ä
¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¾Æ¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¶ú¡¢ÄÒ¤±¤¤å¤¦¤ê¶ú¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¡Â¾
¢¨ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ß¤´¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¡¸æÈþÌ¼
¢£¥·¥Õ¥¯¿©Æ²
µÈ¾Í»û¤ÎÀ¾Â¦ÃæÆ»ÄÌ¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¿©Æ²¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÍÑ°Õ¤Î¤Ê¤¤¡¢¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤Î¤ª¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ë¥å¡¼¡ä
³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¤ÎÆÃÀ½¥Á¡¼¥ºÇ¬¾Æ¤¡¢¥·¥Õ¥¯¤ÎÎä¤ä¤·ÌÍ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¡Â¾
¥·¥Õ¥¯¿©Æ²
¡Ú2025Ç¯¤ÏÇß¸¶Î¶Ç·²ð»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¤Ç¤¨¤ó¤Ë¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Û
2025Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø »ë³ÐÅÁÃ£¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¤òÃæÂà¸å¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø ÀèÃ¼·Ý½ÑÉ½¸½²Ê ºßÀÒ¡£
±ÇÁü¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎÇß¸¶Î¶Ç·²ð»á¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥³¥Ô¥¹´ÛÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È
(1)»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡¡coppice KICHIJOJI
(2)½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¢©180-0004¡¡ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1ÃúÌÜ11ÈÖ5¹æ
(3)¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡JRÃæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×ËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
(4)·úÃÛ³µÍ×¡¡¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡Ìó46,000m2
·úÊªµ¬ÌÏ¡¡AÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å7³¬¡¢BÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å9³¬
(5)Ãó¼Ö¾ì¡¡¡¡¡¡100Âæ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¹¾¸Íµ¤Ê¬¡×¡ª¥¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤¨¤ó¤Ë¤Á2025 in ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û appeared first on Dtimes.