ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)の「LOVE HAS NO LIMIT」チャリティグッズ第3弾アイテムが、8月に登場する。USJのチャリティアイテムは、ファッショナブルなTシャツなどが人気。第3弾では、SNS世代を中心に支持されるアーティスト「COIN PARKING DELIVERY(コイン・パーキング・デリバリー)」氏とコラボレーションし、ウッディー・ウッドペッカーや、キャラクター「白井さん」も登場する。

アパレルなどチャリティグッズの第3弾新商品は、8月1日よりパーク内「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」で販売される。■COIN PARKING DELIVERY氏 コメント「LOVE HAS NO LIMIT」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンという特別な場所だからこそ実現できる、スケールも感情も大きなプロジェクトだと感じました。自身がずっと目標にしている“遊園地を作りたい”という想いとも重なり、アートでどうやって人の心を動かせるかを考える自分にとって、自然と心が動く企画でした。LOVE HAS NO LIMITに参加することができ、とても嬉しく思っております。2025 (C) COIN PARKING DELIVERYWoody Woodpecker TM & (C) Walter Lantz Productions LLCTM &(C)2025 Universal Studios. All rights reserved.