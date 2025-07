NCT・ドヨン、ソロツアー「Doors」横浜公演で2万人を魅了「僕が歌う理由は“シズニ”」

NCTのドヨンが、横浜で開催したソロコンサートで2万人を動員し、大盛況のうちに幕を閉じた。

ドヨンは7月12日・13日の2日間、横浜・ぴあアリーナMMにて2度目となるソロアジアツアー「2025 DOYOUNG CONCERT[Doors]」の横浜公演を開催し、両日とも全席完売を記録した。2日間で計2万人を動員し、韓国にとどまらず日本でも圧倒的な人気を証明した。

今回の公演では、2ndソロアルバム『Soar』の収録曲『Memory』『Wake From The Dark』『Sand Box』『Still』をはじめ、1stソロアルバム『YOUTH』の収録曲『Little Light』『From Little Wave』『Beginning』などを披露し、卓越した歌唱力と表現力で観客を魅了した。

また、『Dallas Love Field』『Be My Light』『Time Machine』などのステージでは、ファンの合唱とドヨンの温かな歌声が重なり、会場は感動に包まれた。さらに『First Step』のステージでは、実際に自転車に乗って2階席・3階席に近づき、ファンと目を合わせながら心を込めたパフォーマンスを披露した。ドヨンとファンが一体となって作り出した温かい瞬間が、会場の雰囲気を一層優しく包み込んだ。

ドヨンは公演の終わりに「ステージに登場した瞬間、目の前に広がったシズニ(ファンダム名)の緑のペンライトの波が本当に美しくて心から感動しました。皆さんの応援がより一層大きく感じられ、心を込めて歌うことができました。僕が歌う理由は、まさに皆さんのおかげだということを、改めて感じた瞬間でした。いつも感謝し、これからも“歌うドヨン”として皆さんのそばにいます」と胸いっぱいの気持ちを伝えた。

なお、ドヨンは6月9日にリリースした2ndソロアルバム『Soar』で、オリコン「月間洋楽アルバムランキング」やAWA「リアルタイム急上昇ランキング」で1位を獲得し、日本での人気を証明した。今回の横浜公演も満席となり、その熱気を実感させた。

今後ドヨンは、7月16日にシンガポール・The Star Theatreでアジアツアーの熱気を引き継ぐ予定だ。

