È¿Ä®Î´»Ë¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¡Ö¤ó¡©¡×¡Ö¤¦¤¦¤¥¤ó¡×É×ÉØ¤Î¡È¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¹¹¤Ë¹¹¤ËÌ¥ÎÏÅª¡×
¡¡È¿Ä®Î´»Ë¡Ê51¡Ë¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê51¡Ë¤¬É×ÉØ¤ÇSHISEIDO MEN¡Ê»ñÀ¸Æ²¥á¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£É×ÉØ¤Î¡È¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡É¤ò¤È¤é¤¨¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ó¡©¡×¡Ö¤¦¤¦¤¥¤ó¡×È¿Ä®Î´»Ë¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»ÒÉ×ÉØ¤Î¡È¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡É
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åè¤ÎÎÙ¤ËÈ¿Ä®¤¬´ó¤ë¤È¡Ö¤Õ¤Õ¡×¤È¾¾Åè¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ËÈ¿Ä®¤¬¡Ö¤ó¡©¡×¤È´é¤ò¶á¤Å¤±¤ÆÈ¿±þ¡£¤½¤ó¤ÊÈ¿Ä®¤Ë¾¾Åè¤Ï¡Ö¤¦¤¦¤¥¤ó¡×¤È´é¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊÖÅú¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñÀ¸Æ²¤Î¥á¥ó¥º¸þ¤±¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHISEIDO MEN¡×¤ÎºÇ¿·ÈþÍÆ±Õ¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó ¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥»¥é¥à¡Ù¤Î¿·CM¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ñÀ¸Æ²¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¤ï¡×¡ÖÁªÂò¤·¤¿SHISEIDO¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬»²´ÑÆüÍè¤Æ¤¿¤é»Ò¤É¤â¸«¤º¤Ë¤³¤Î2¿Í¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡¡ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¹¹¤Ë¹¹¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤´É×ºÊ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È2¿Í¤Î¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ó¡©¡×¡Ö¤¦¤¦¤¥¤ó¡×È¿Ä®Î´»Ë¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»ÒÉ×ÉØ¤Î¡È¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡É
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åè¤ÎÎÙ¤ËÈ¿Ä®¤¬´ó¤ë¤È¡Ö¤Õ¤Õ¡×¤È¾¾Åè¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ËÈ¿Ä®¤¬¡Ö¤ó¡©¡×¤È´é¤ò¶á¤Å¤±¤ÆÈ¿±þ¡£¤½¤ó¤ÊÈ¿Ä®¤Ë¾¾Åè¤Ï¡Ö¤¦¤¦¤¥¤ó¡×¤È´é¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊÖÅú¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñÀ¸Æ²¤Î¥á¥ó¥º¸þ¤±¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHISEIDO MEN¡×¤ÎºÇ¿·ÈþÍÆ±Õ¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó ¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥»¥é¥à¡Ù¤Î¿·CM¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ñÀ¸Æ²¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¤ï¡×¡ÖÁªÂò¤·¤¿SHISEIDO¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬»²´ÑÆüÍè¤Æ¤¿¤é»Ò¤É¤â¸«¤º¤Ë¤³¤Î2¿Í¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡¡ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¹¹¤Ë¹¹¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤´É×ºÊ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È2¿Í¤Î¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£