シンガー・ソングライターでミュージカル音楽作家のアンジェラ・アキさんが自身のインスタグラムで、7月21日(月)から始まる全国ツアー「アンジェラ・アキ Tour 2025 -Eleven-」に向けたリハーサルの様子を公開しました。普段のトレードマークである眼鏡をかけずにピアノに向かう姿が印象的です。



ンジェラ・アキさんは投稿で「毎日リハ、リハ、リハ!11年ぶりに激しく歌い、ピアノを弾いています。後1週間。頑張るよー!」と、ツアーに向けた意気込みを語っています。







今回のツアーは「アンジェラ・アキ Tour 2025 -Eleven-」と名付けられ、7月21日(月)に彼女の故郷である徳島からスタートします。ライブではヒット曲に加え、昨年の日本再始動時にミュージカル音楽作家として手がけたアルバム『この世界の片隅に』の楽曲も披露する予定だと発表しています。さらに、新曲のパフォーマンスも予定されているとのことです。







公開された写真では、白いトップスにグレーのパンツという爽やかな装いで、ピアノの前に座るアンジェラ・アキさんの姿が確認できます。トレードマークの眼鏡をかけていない素顔でのリハーサル風景が印象的です。







この投稿に、「メガネをしていないアンジーも素敵ですね」「楽しみで仕方ない 指折り数えて待ってるよ〜」「リハ、リハ、リハ!頑張ってねー!めっちゃ楽しみっ」「毎日セトリどんなかなぁって考えてはわくわくしてます」などの声が寄せられています。







アンジェラ・アキさんは、シンガー・ソングライター兼ミュージカル音楽作家。日本人の父親とイタリア系アメリカ人の母親との間に生まれる。

2005年「HOME」でメジャー・デビュー。2006年12月、日本武道館で史上初となるピアノ弾き語り単独ライブを成功。2008年「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」がプラチナディスクを獲得。2009年サード・アルバム『ANSWER』では、前作に引き続き2作連続オリコンチャート1位を獲得。そのリアルな歌詞の世界観から、同世代の女性からの圧倒的な支持を得ることとなる。2014年、初のベストアルバム『TAPESTRY OF SONGS-THE BEST OF ANGELA AKI』を発表。8月4日、日本武道館での公演をもって、シンガー・ソングライターとしての、日本での無期限活動停止に入った。

2023年、日本での活動再開を発表。



