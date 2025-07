³¤¤Î¤¤¤­¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢ÉÁ¤¤¤Æ³Ú¤·¤à¡ª¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¡¼¥ë¡×

アトレ新浦安では、2025年7月19日(土)に海のいきものとのふれあいイベント「タッチングプール」を開催します。

アトレ新浦安「タッチングプール」

アトレ新浦安では、2025年7月19日(土)に海のいきものとのふれあいイベント「タッチングプール」を開催。

普段は水族館でしか見ることのできないサメやエイなどの海のいきものたちと直接ふれあえる「タッチングプール」で、いきものの不思議さや命の大切さを学ぶ機会を提供。

さらに、花王の協力のもと、入浴剤「バブ」のワークショップ「あそバブ!ペタペタ水族館 オフロを水族館にしちゃおう!」も同時開催。

タッチングプールで出会ったいきものたちの絵を自由に描き、おうちでもお風呂で水族館気分を楽しめる体験を提案することで、お風呂を新しい遊び場と捉え、お子様が入浴を楽しむきっかけづくりにも☆

【花王バブ×タッチングプール×アトレ新浦安】

■イベント概要

(1) タッチングプール

普段は触れることができないサメやエイなど、海のいきものたちと直接ふれあえる貴重な体験。

いきものの不思議さや命の大切さを学ぶ、絶好の機会です。

【日時】2025年7月19日(土) 11:00〜16:00

【場所】アトレ新浦安 1F ガーデンテラス

【参加】無料(アトレ公式LINE友だち限定)

※諸事情により、当日触れることができるいきものは変更になる場合があります

(2) 花王株式会社企画:ワークショップ「あそバブ!ペタペタ水族館 オフロを水族館にしちゃおう!」

タッチングプールで見たサメやエイなど、海のいきもの絵を描くワークショップです。

描いたいきものはお風呂に浮かせて遊べます。

ご参加のお子様 先着300名にバブ クール(涼やかミントの香り)1錠プレゼント!

※プレゼントが無くなり次第終了します。

【日時】2025年7月19日(土) 11:00〜16:00

【場所】アトレ新浦安 1F ガーデンテラス

【参加】無料(アトレ公式LINE友だち限定)

あそバブ!ペタペタ水族館 オフロを水族館にしちゃおう!

バブ クール(涼やかミントの香り)

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

