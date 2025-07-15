¥í¥·¥¢·³¤Î¡Ö½Å²Ð±êÊü¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¡×¹¶·â¤ò¼õ¤±¡ÈÂçÇúÈ¯¡É¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³« Èó¿ÍÆ»Ê¼´ï¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¼«Áö¥í¥±¥Ã¥È
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¼«Áö¼°¤Î½Å²Ð±êÊü¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·âÇË±ÇÁü½¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥â¥Ð¥ê¥Ã¥¯Ê¼´ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥í¥±¥Ã¥È¤òÈ¯¼Í
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¼«Áö¼°¤Î½Å²Ð±êÊü¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·âÇË±ÇÁü½¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TOS-1A¡Ö¥½¥ë¥ó¥Ä¥§¥Ô¥ç¡¼¥¯¡×½Å²Ð±êÊü¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê²èÁü¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¡Ë
¡¡½Å²Ð±êÊü¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤òÃå²Ð¤µ¤»ÔÏ¹è¤ä¥È¡¼¥Á¥«¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²Ð±êÊü¼Í´ï¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼ç¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥â¥Ð¥ê¥Ã¥¯ÃÆÆ¬¡ÊÇ³ÎÁµ¤²½ÃÆÆ¬¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÂ¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤è¤ê¤â¹ÈÏ°Ï¤ò°ìÅÙ¤ËÇË²õ¤Ç¤¤ëÊ¼´ï¤Ç¡¢·úÊªÆâÉô¤äÔÏ¹è¡¢ÃÏ²¼»ÜÀß¤ËÀø¤à¿Í°÷¤Ë¤â¡¢Ç³ÎÁ¤ò´Þ¤ó¤À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¡ÊÌ¸¾õ¤Î²ÄÇ³À¥¬¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ëÇúÈ¯¤ÇÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢2022Ç¯2·î¤Î¿¯¹¶³«»Ï°ÊÍè¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤·¤¿ÍúÂÓ¼°¡Ê¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡Ë¼«ÁöË¤¤Ç¤¢¤ëTOS-1¡Ö¥Ö¥é¡¼¥Ã¥Á¡¼¥Î¡×¡¢TOS-1A¡Ö¥½¥ë¥ó¥Ä¥§¥Ô¥ç¡¼¥¯¡×¡¢¤ª¤è¤ÓÁõÎØ¼°¤ÎTOS-2¡Ö¥È¥½¡¼¥Á¥«¡×¤Ê¤É¤ò¡¢¹ç·×¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100´ð·âÇË¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³ÎÁµ¤²½Ê¼´ï¤Ï¹Ò¶õµ¡ÅëºÜ·¿¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¹ñ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¾åÈ¯¼Í·¿¤Î½Å²Ð±êÊü¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤ª¤è¤Óµì¥½Ï¢½ô¹ñ¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿ô¤ò½¸Ãæ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¼´ï¤Ï¹ñºÝË¡¾å¡¢»Ô³¹ÃÏ¤äÌ±´Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¿ÍÆ»Åª¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TOS-1¤Ê¤É¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈãÈ½Åª¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£