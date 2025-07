ÅÅ¸»¡¦¿å¸»ÉÔÍ×¡ªMAXWIN ¥Ð¥±¥Ä°ìÂÎ·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥ë¥Á¥·¥ã¥ï¡¼¡ØG-MSWH01¡Ù

MAXWINは、電源・水源不要のバケツ一体型モバイルマルチシャワー『G-MSWH01』の予約販売を開始。

MAXWIN バケツ一体型モバイルマルチシャワー『G-MSWH01』

電源 :リチウムイオン蓄電池

電圧 :12V

容量 :2000mAh

消費電力 :45W

吐出圧力 :0.5MPa

吐出水量 :最大2L/分

連続使用時間(満充電時):約30〜35分

給水タンク容量 :約12L(適正容量:10L)

ホース長 :約2.5m

入力 :DC5V/2A

充電ポート :USB-TypeC

充電時間 :約3.5〜4時間

使用環境温度 :0°C〜40°C

防水性能 :IPX4

サイズ :約30×31×35.5cm(展開時)、

約30×31×13.5cm(収納時)

重量 :約2.1kg

MAXWINは、電源・水源不要のバケツ一体型モバイルマルチシャワー『G-MSWH01』の予約販売を開始しました。

Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで予約販売の開始を発表しました。

予約販売限定で特別価格にて販売中です。

【販売ショップ】

◆G-MSWH01『予約販売限定で特別価格にて販売中!』

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

G-MSWH01 電源水源不要モバイルマルチシャワー

どこでも持ち運びできる!バケツ一体型モバイル洗浄機

充電式なので電源も水栓も不要!!

コンパクトで持ち運びできます。

折りたたんでコンパクトになるので収納にも場所をとりません。

毎日のちょっとしたお掃除から植栽の水やり、キャンプや海水浴まで、様々なシーンで大活躍。

【商品スペック】

LP1

LP2

◆充電式で電源の必要なし

充電式で電源の必要なし

バケツ本体に水を注いで電源を押すだけですぐに使用できます。

充電式バッテリーを内蔵し、満充電時は最大35分間の連続使用可能。

どこへでも持ち運びシャワーを使用することができます。

USB充電に対応しています。

◆バケツ式で水源の必要なし

バケツ式で水源の必要なし

大容量の12Lバケツ型タンクを搭載しており、より長時間の使用が可能になりました。

持ち運びやすい軽量モデルとなっており、水源が無くてもどこでも洗浄が可能です。

◆折りたたみ式で収納時僅か13.5cm

バケツ本体は折りたたみが可能なデザインを採用。

使用後はコンパクトに片付け可能で、置き場所にも困りません。

◆用途に分けて使い分けられる3種類のノズル

ストレート・ミスト・扇型の3種類のノズルを搭載。

ワンタッチ接続で着脱が簡単になりました。

独自の硬質ブラシで細かな場所の洗浄が可能。

◆製品仕様

【洗車用オプション品も同時販売!】

洗車用オプション品

シャワーノズルに取付してどこでも洗車いただけます。

スポンジブラシや洗剤用スプレーガンなど水道の無い場所でも洗車可能!

◆商品内容

・着脱式長毛ブラシ

・着脱式スポンジ

・着脱式取り付けプレート

・フォームスプレーガン

・キャスター

