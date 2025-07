»Í¹ñ¤ÎºÇÀ¾Ã¼¤Ç¶Ã¤­¡õ´¶Æ°ÂÎ¸³¡ªº´ÅÄÌ¨ÂÎ¸³Çî

『佐田岬体験博』を2025年も開催。

佐田岬体験博

・開催期間 : 2025年7月1日(火)〜10月31日(金)

※参加申込受付は6月20日(金)より開始

・参加費 : 体験プランにより異なります。

・利用の流れ: 公式WEBサイトから体験プランを予約(30種類から自由に選択)

※12月からWINTER>SPRING(冬春版)を開催

『佐田岬体験博』を2025年も開催します。

四国・佐田岬半島ならではの自然・文化・食をテーマに、1日限りのワークショップから、まるごと1日楽しめる特別プランまで、ここでしか出会えない驚きと感動を、2025年も期間限定で楽しめます。

