¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×°¤Éô»í¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¤ª¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¤Éô»í¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë°¤Éô»í
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¤ª¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö25ºÐ¤â´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤ËÆü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÃåÊª¤â¡ª¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×¡Ö»í¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¤¹ ¤³¤ì¤«¤é¤â¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»íÁª¼ê¤ò±þ±çÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Â¤êÂ¿¤¡¢°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë°¤Éô»í
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¤ª¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö25ºÐ¤â´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤ËÆü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÃåÊª¤â¡ª¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×¡Ö»í¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¤¹ ¤³¤ì¤«¤é¤â¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»íÁª¼ê¤ò±þ±çÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Â¤êÂ¿¤¡¢°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£