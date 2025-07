楳図かずお『漂流教室』(小学館)のPOP UP STORE「漂流教室 POP UP STORE in 墓場の画廊」が7月31日~9月16日の期間、墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催される。

今回のPOP UP STOREでは漂流した世界観を全面的に再現。会場では当企画のために新規制作されるオリジナル商品として、名場面を散りばめたTシャツや、刺繍を施したスカジャンやハットなどアパレルアイテムを多数販売。

また劇中のキャラクターや名場面をモチーフとした人気のアクリルスタンド、キーホルダー、ステッカーなどの定番雑貨はもちろん、楳図かずおの画風を大胆にレイアウトした扇子や豆皿や「大和小学校の看板」を模した手ぬぐいなど、ここでしか手に入らないオリジナル商品が展開される。

また会場内には、ファン自らが「大和小学校の同級生」として漂流を追体験できるような写真撮影スポットやメッセージボードなどファン参加型の展示も用意される。

(文=リアルサウンド ブック編集部)