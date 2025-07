グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」から『空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 8個入 スペシャルセット』が登場!

“羽田空港から飛んできた、子熊印のはちみつ便”をテーマにした限定スイーツ『空とぶ東京ばな奈くまッス。』とポーチ&エコバッグが付いたスペシャルセットです☆

羽田空港「空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 8個入 スペシャルセット」

価格:3,000円(税込)

発売日:2025年7月17日(木)〜なくなり次第終了

セット内容:

・空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 8個入

・空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」エコバッグ

・空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」ポーチ

限定数量:合計900セット

販売店舗:

・羽田空港 第1ターミナル 特選洋菓子館

・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館(時計台3番前)

※販売店は予告なく変更する場合があります

8月7日に迎える、特別な「東京ばな奈の日」を祝うため、羽田空港では“羽田空港から飛んできた、子熊印のはちみつ便”をテーマにした限定スイーツ『空とぶ東京ばな奈くまッス。』のスペシャルセットを販売。

はちみつバナナ味の東京ばな奈と、空を飛ぶくまッスが描かれたかわいいポーチ、そして便利なエコバッグの3点をセットにした「空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 8個入 スペシャルセット」が登場します。

『東京ばな奈くまッス』デザインのポーチとエコバッグ

東京ばな奈くまッスのパッケージとおそろいの柄がかわいいエコバッグとポーチが付いた「スペシャルセット」

だいじなはちみつボトルをかかえて、空を飛ぶくまッスが羽田空港らしいデザインです。

ついつい荷物が増えてしまう旅のお供に便利なポーチとエコバックは、東京旅行の思い出として自分へのお土産にもおすすめ。

エコバックはコンパクトに折りたためるので、ポーチとセットでカバンにしのばせていつでもくまッスと一緒にお出かけできます☆

【羽田空港限定】空とぶ東京ばな奈くまッス。 はちみつバナナ味

ふかふかかわいい子熊顔の東京ばな奈「くまッス」たち。

はちみつがだいすきな「くまッス」たちはみんな、だいじなだいじな「はちみつボトル」をおなかにかかえています。

「くまッス」たちが羽田空港から空を飛んで届けてくれる、とろーりはちみつ香るバナナクリームがたっぷり楽しめる「東京ばな奈」です☆

8月7日の「東京ばな奈の日」を記念した『東京ばな奈くまッス』デザインのポーチ&エコバッグが付いたスペシャルセット。

羽田空港にて2025年7月17日より数量限定で販売される「空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 8個入 スペシャルセット」の紹介でした☆

※「東京ばな奈の日」は「一般社団法人 日本記念日協会」によって正式に認定されています

