¥Ñ¥½¥Ê£Ç¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¤Ø
¡¡¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥× <2168> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬7·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯5·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï4.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï71.5²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯5·î´ü¤Ï28²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë3-5·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ84.9¡ó¸º¤Î3.8²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.3¡ó¢ª0.1¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë3-5·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ84.9¡ó¸º¤Î3.8²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.3¡ó¢ª0.1¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹