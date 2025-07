さわやかなオーガニックレモングラス使用！第一酵母「コーボンGABA K525(レモングラスブレンド)」

第一酵母は、菌活をサポートする善玉菌の天然酵母にGABAを配合した「コーボンGABA K525(レモングラスブレンド)」を、2025年7月15日(火)から販売中です。

第一酵母「コーボンGABA K525(レモングラスブレンド)」

一般発売日: 2025年7月15日(火)

商品名 : コーボンGABA K525(レモングラスブレンド)

定価 : 5,940円(税込)

※2025年8月31日(日)まで期間限定お試し価格で販売。

詳細は公式ホームページを確認してください。

内容 : 525ml

サイズ : 約 縦252mm×横94mm×奥行94mm

原材料 : 果実(白ぶどう、りんご)、砂糖(てん菜(北海道))、天然酵母、

レモングラス抽出液、大麦乳酸発酵液ギャバ

販売場所 : 公式ホームページ、バラエティショップ

この商品は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」での先行販売にて目標金額に対し791%を達成。

一般発売を開始することとなりました。

公式ホームページでは、一般発売記念として、2025年8月31日(日)まで期間限定お試し価格での販売を行います。

■商品特徴

*果物で独自発酵した天然酵母を1杯(20ml)に10億含有

70年以上続くオリジナルの酵母(白ぶどう・りんごを1年熟成させた発酵液)を飲むだけで簡単に補給。

1本525ml中には260億以上、1杯分20ml中には10億の酵母を含有しています。

*大麦由来のGABAを1杯(20ml)に100mg以上配合

GABA(ギャバ)とは、γ-アミノ酪酸(Gamma Amino Butyric Acid)の略称で、私たちの体内にも存在しているアミノ酸のひとつですが、忙しさが続くと消費され、不足することがあります。

GABAにも種類がありますが、コーボンGABAには、大麦由来の有用な成分を抽出した「発酵大麦エキス」を乳酸菌で発酵することによって、GABAを高含有する機能性食品素材「大麦乳酸発酵液ギャバ」を使用しています。

*さわやかなオーガニックレモングラスを使用し、おやすみ前にもオススメ

レモングラスは、アジア料理などでも使われるイネ科の植物。

レモンによく似た香りがフレッシュな気分を誘うハーブです。

そのさわやかな風味が、おやすみ前の時間にもぴったり。

また品質にこだわり、オーガニック栽培のレモングラスをセレクトしました。

【飲み方・使い方】

・原液20mlを水またはお湯で6〜7杯に薄めて飲む

・原液を豆乳・牛乳や紅茶に加えたり、炭酸水で割って飲む

・原液をヨーグルトにかける

水割り・炭酸水割りのイメージ

コーボンGABA K525(レモングラスブレンド)

